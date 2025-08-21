Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Salrom a respins convocarea Adunării Generale a Acționarilor, necesară pentru a constata pierderile înregistrate. El a subliniat că legea prevede clar revocarea mandatelor în cazul constatării unor pierderi financiare.

„S-a dat o decizie de convocare a Adunării Generale a Acționarilor care să constate pierderile de la Salrom și consecința legală este că, din moment ce constați pierderi, se revocă mandatele. Adunarea Generală a Acționarilor a refuzat să convoace, ceea ce este o chestiune evident ilegală, s-a mers în instanță pentru obligația de a convoca”, a spus ministrul.

Radu Miruță a mai adăugat că reprezentanții societății încearcă să câștige timp prin amânări, în ciuda obligațiilor legale.

„Atât de tare se țin cu dinții, încât refuză să se întâlnească, cu toate că îi obligă legea. Mai câștigă câteva zile că e ordonanță președințială. Ce v-am spus rămâne valabil. Drumul e cu un singur sens”, a precizat acesta.

În urmă cu aproximativ șase săptămâni, Radu Miruță anunța declanșarea procedurii de demitere a conducerii companiei de stat. Decizia era motivată de modul în care au fost gestionate pierderile și de lipsa de reacție la problemele semnalate.

El atrăgea atunci atenția că angajații din companiile de stat beneficiază de avantaje, dar aceste beneficii trebuie să fie corelate cu responsabilitatea.

„Cine a greșit, dovedit cu date clare, conform legii, răspunde! Angajații din companiile de stat au o serie de beneficii, dar care vin la pachet cu responsabilitate. Asta nu este filosofie, ci modul meu de lucru!”, declara oficialul.

Referindu-se la Salina Praid, ministrul a susținut că problemele apărute nu au fost generate de cauze naturale, ci de lipsa de implicare a instituțiilor.

„Dezastrul de la Praid nu a fost un accident natural. A fost rezultatul indiferenței și al pasării continue a responsabilității. Salrom, Apele Române și ANRM au ignorat aceste avertismente și și-au pasat vina unii altora. Nimeni nu a intervenit la timp. Acum e timpul ca cei care au greșit sa plătească”, afirma Miruță la momentul respectiv.

În aceeași conferință, ministrul a explicat că verificările extinse asupra mai multor companii de stat au arătat deficiențe majore în procesul de selecție al conducerii. Potrivit acestuia, procedurile au fost manipulate în mod repetat pentru a favoriza interese personale.

„Au fost verificate un număr de șase companii de stat și s-a observat că întreg procesul de selecție a celor din conducere, ale membrilor consiliului de administrație, a fost viciat. A fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani de zile prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare”, a subliniat ministrul.

Cele șase companii vizate de verificări sunt IOR, IAR, IPROCHIM, Șantierul Naval 2 Mai, Avioane Craiova și MINVEST. Conform declarațiilor oficialului, s-au descoperit ordine semnate cu temei legal abrogat, ceea ce ridică suspiciuni asupra intenției din spatele acestor decizii.