Radu Miruţă a anunțat că, începând de joi dimineaţă, pe pagina principală a site-ului Ministerului Economiei a fost introdus un buton dedicat persoanelor interesate să îşi încarce CV-ul. Prin această iniţiativă, cei care doresc pot aplica pentru poziţii de conducere în companiile de stat sau pentru roluri de administrator special în cadrul societăţilor aflate în insolvenţă.

Oficialul a precizat că nu are importanță dacă persoanele interesate au activitate politică sau fac parte din alte partide și a dat asigurări că, în limitele legale, până la demararea procedurilor de selecție, numirile vor fi făcute dintre cei care aplică prin această modalitate.

”Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partid politic şi îi asigur că pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se porneşte selecţia, aceste persoane vor fi considerate şi se vor face numiri de aici”, a transmis el.

Potrivit ministrului Economiei, în doar câteva ore, au fost primite 16 CV-uri, dintre care mai multe aparţin unor profesionişti de un nivel superior celor care activează în companiile de stat verificate până acum. El a recunoscut lipsa de încredere a oamenilor, menţionând că mulţi au trecut prin procese de selecţie unde au fost desconsideraţi.

De asemenea, a afirmat că, în ciuda problemelor din minister, se va implica personal pentru a garanta corectitudinea procesului, subliniind că dezvoltarea ţării depinde de implicarea profesioniştilor şi de sprijinul politic în menţinerea integrităţii acestora.

Totodată, i-a încurajat pe jurişti, economişti, auditori şi manageri performanţi să profite de această oportunitate, nu pentru un câştig financiar, ci pentru a-şi valida competenţele prin rezultate, inclusiv prin scoaterea unei companii de stat din insolvenţă.

”În câteva ore, s-au primit vreo 16 CV-uri de oameni de calitate. Pe 7-8 dintre ele m-am uitat, sunt de o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum. Ştiu că nu e încredere. Ştiu că oamenii au mai participat la selecţii şi au fost umiliţi. Pe lângă multele probleme din acest minister, mă voi ocupa personal ca, în ceea ce urmează, să existe corectitudine. Pentru ca ţara asta să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas în faţă şi politicul trebuie să le fie garanţia că a lor calitate nu este diluată de combinaţiile politice. Aşadar, prin intermediul dumneavoastră, îi încurajez pe jurişti buni, pe economişti excepţionali, pe profesionişti în audit financiar, pe manageri de succes să aplice şi să se gândească că au fereastra asta de oportunitate, prin care îşi pot pune pe CV nu un venit mare, ci îşi pot pune pe CV că au demonstrat că sunt buni şi că au scos din insolvenţă o companie a statului român”, a spus acesta.

Radu Miruță a subliniat că, în mediul profesional, unde este bine cunoscut cât de dificil a fost parcursul acestor companii, iniţiativa este privită ca una demnă de apreciere.

Ministrul a precizat că nu le poate oferi candidaţilor salarii mari, dar le garantează că vor lucra fără ingerinţe politice şi vor avea libertatea de a-şi demonstra competenţa. El a atras atenţia că multe companii de stat au trecut de la profit la pierdere, insolvenţă şi faliment, iar unele dintre ele sunt ţinute intenţionat în blocaj pentru a nu-şi putea relua activitatea economică.

Acesta a explicat că, în unele cazuri, aceste companii reprezintă concurenţă pentru firme private sau deţin terenuri valoroase, ceea ce alimentează interese de a le duce spre faliment. Ministrul a subliniat că de această dată nu se va mai permite un astfel de scenariu şi că succesul depinde de implicarea şi efortul real al profesioniştilor.

”Nu le pot promite mulţi bani. Le pot promite garanţia că ceea ce iu ei în cap nu va fi cu interferenţă politică, că vor fi lăsaţi să-şi arate dimensiunea competenţei. Sunt companii ale statului român care merg într-un singur sens, de pe profit, pe pierdere, insolvenţă, faliment. Sunt companii mari ale statului român către care vin solicitări de relaţii economice şi li se pune frână. Pentru că interesul unora e ca din insolvenţă să nu ajungă în starea de a putea avea activităţi comerciale ci să ajungă în faliment. Că unele fac concurenţă altuia, care nu e al statului, că unele au teren şi se doreşte ansamblul mobiliar la stradă. Tura asta, nu se va mai întâmpla acest lucru şi pentru ca asta să aibă succes, oamenii buni trebuie să suflece mâinile”, a spus oficialul.

Cei interesați își pot depune CV-ul aici.