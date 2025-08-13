Măsura prevede perceperea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene. Autoritățile motivează această decizie prin creșterea accentuată a volumului de colete din state terțe, ceea ce generează costuri suplimentare logistice și de mediu și afectează competitivitatea magazinelor online românești, obligate să respecte legislația locală și să achite taxe și impozite.

Modalitatea exactă de aplicare urmează să fie detaliată, inclusiv în privința coletelor care tranzitează țări vecine precum Bulgaria, unde reglementările pot fi diferite.

Economistul Adrian Negrescu consideră că această taxă are rolul de a determina marile platforme internaționale, precum Shein și alte companii asiatice, să își deschidă depozite și puncte de lucru în România.

O astfel de strategie ar stimula investițiile locale, ar crea locuri de muncă și ar asigura plata taxelor în țară, oferind condiții de concurență echitabile pentru retailerii români. Negrescu subliniază că în prezent magazinele online din România achită taxe și impozite, în timp ce jucătorii extracomunitari nu contribuie fiscal pentru mărfurile livrate pe piața locală.

„Este o măsură, din punctul meu de vedere, menită să-i determine pe marii jucători din piață: Shein și alte companii chineze să-și organizeze aici depozite în țara noastră. Practic să-și dezvolte afacere și la nivel local prin angajare de oameni, prin plata taxelor și a impozitelor. E menită să protejeze mediul de afacere românesc, pe cei care lucrează în sectorul ăsta de retail online, în așa fel încât să existe cam aceleași reguli pentru toată lumea. Gândiți-vă că în momentul de față magazinele online din România plătesc taxe impozite pe profit, în timp ce toți acești jucători nu plătesc absolut nimic pentru mărfurile trimise în țara noastră”, a explicat Negrescu pentru Fanatik.

Unele platforme au început deja adaptarea la noile cerințe. Temu, de exemplu, și-a deschis sediu în România, evitând astfel aplicarea noii taxe. Economistul anticipează că, pe modelul altor țări din regiune, tot mai mulți giganți vor adopta această strategie, pentru a evita transferarea costurilor suplimentare către clienți. În lipsa acestei adaptări, companii precum Amazon ar putea fi obligate să își reorganizeze livrările.

„Văd că deja Temu și-a făcut sediu în România, adică ei nu o să fie afectați. Există această taxă specială pentru cei care nu vor să cumpere din depozitele din România. Așa că în viitor probabil cu toții aleg să-și facă puncte lucru în țara noastră, cum se întâmplă în toate țările din regiune. În Polonia, Shein, Temu și toate celelalte companii online au astfel de puncte. În felul acesta evită plata acestei taxe de 25 de lei. O să rămână probabil să plătească Amazonul. Nu este numai Shein și Temu, sunt și alte mari companii internaționale care vindeau pe piața românească. Și ele vor trebui să-și găsească un punct de lucru în țara noastră pentru a evita să pună în cârca clienților încă o taxă în plus care determină, până la urmă, apetitul pentru achiziții”, a mai spus Adrian Negrescu.

În ceea ce privește suportarea efectivă a taxei, Negrescu estimează că, până la intrarea în vigoare a noii legi – cel mai probabil la 1 ianuarie 2026 – marile platforme vor încerca să își optimizeze fiscal operațiunile pentru a nu transfera costurile către cumpărători.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, există riscul ca românii să evite comenzile extracomunitare, orientându-se spre alternative locale sau europene. Taxa nu va fi gestionată de firmele de curierat, mecanismul fiind similar cu cel al plății taxelor vamale.

„Taxa de 25 de lei va fi plătită de către client dacă alege să cumpere de pe o platformă online care nu este înregistrată în țara noastră. Probabil mulți români se vor uita cu mai multă atenție la magazinul online, pentru a cumpăra de unde nu există taxe suplimentare. Nu o să plătească nimeni taxe extra. Spun asta pentru că, până când va intra în vigoare această lege, probabil de la 1 ianuarie anul viitor, toți o să optimizeze fiscal. Eu cred că e un impact pe care sper ca firmele să-l înțeleagă, mai ales în contextul scăderii puternice a puterii de cumpărare a românilor, și să nu afecteze clienții, pentru că asta ar fi o greșeală. Din punctul meu de vedere, probabil mulți dintre români nu vor mai cumpăra de pe aceste platforme și vor găsi alte soluții. Firma de curierat nu are nicio treabă. Plata se face ca și cum ai plăti taxe vamale”, a subliniat Negrescu.

A fost luată în calcul și varianta ocolirii noii reglementări prin livrarea coletelor în țări vecine, cum este Bulgaria, unde fiscalitatea este mai redusă și lipsesc asemenea taxe. Negrescu apreciază că această opțiune ar putea fi folosită, dar susține că soluția corectă este atragerea retailerilor în România pentru a crea afaceri locale, a angaja personal și a opera pe aceleași reguli ca actorii economici români.