„Platforma Act for Good, parte din aplicația Carrefour, a crescut odată cu nevoile și așteptările clienților noștri. De la lansare și până acum, am reușit să construim o comunitate de peste 3 milioane de utilizatori – oameni care aleg să facă cumpărături mai inteligente, să economisească și, în același timp, să se implice în cauze cu impact social”, afirmă Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce Carrefour România.

Pentru acesta, cifrele nu sunt doar statistici, ci dovada unei schimbări de mentalitate: „Ritmul de creștere ne arată clar că românii își doresc mai mult decât oferte – își doresc relevanță, beneficii și posibilitatea de a se implica în societate. Iar Act for Good exact asta oferă: beneficii concrete pentru clienți, dar și oportunitatea de a face bine împreună”.

Impactul economic al programului este vizibil. În 2024, doi din trei lei economisiți de clienții Carrefour la casele de marcat au provenit direct din beneficiile Act for Good. Săptămânal, utilizatorii au avut acces la peste 200 de promoții speciale, valabile pentru produse românești și de sezon, dar și pentru branduri consacrate.

„Doar anul trecut, au fost generate aproximativ 115.000 de vouchere pentru reduceri suplimentare. Astfel, o mare parte din economiile făcute la casele de marcat, aproximativ 2 din 3 lei, vin direct din beneficiile oferite de platformă”, explică Horhoianu.

Dar, subliniază el, economiile sunt doar o parte din poveste. Act for Good a facilitat și donații de peste cinci milioane de puncte către șapte cauze sociale. „Utilizatorii se implică activ și în susținerea faptelor bune”, spune Horhoianu, amintind proiecte precum „Pune binele în mișcare” – Asociația InspirAction sau campaniile Crucii Roșii.

Programul a adus și oportunități unice pentru membrii comunității. De la masterclass-uri cu brânzeturi și vinuri, parte din programele originale „Poftim Brânza Românească” și „Deschidem Vinul Românesc”, până la vizite la crame, la fermele din „Grădina Noastră” sau chiar participarea la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, Act for Good a reușit să transforme fidelitatea într-o experiență. „Anul trecut, utilizatorii au participat la 24 de experiențe”, notează Horhoianu.

Datele colectate prin Act for Good confirmă o tendință evidentă: românii apreciază produsele locale. „Produsele românești sunt o prezență constantă în coșurile de cumpărături ale utilizatorilor platformei Act for Good, reflectând o preferință clară pentru alimente locale, sănătoase și tradiționale”, subliniază Horhoianu.

Morcovii sunt cel mai cumpărat produs local, urmați de castraveții cornichon și ceapa galbenă. La verdețuri, pătrunjelul verde este lider, iar la fructe domină merele Golden și Idared. Această orientare este susținută de o rețea solidă de parteneri. „Susținerea producătorilor locali este unul dintre pilonii principali ai activității noastre… Din fiecare 10 lei cheltuiți pentru produsele marcă proprie, 8,6 lei le revin producătorilor locali”, afirmă acesta.

Schimbările din comportamentul de cumpărare sunt evidente și în segmentul bio. „Un aspect important al anului 2024 este orientarea tot mai clară a consumatorilor către produse din categorii mai sănătoase și către produsele bio”, spune Horhoianu.

Creșterile sunt spectaculoase: laptele bio a crescut cu 356% față de anul precedent, lămâile bio cu 76% și bananele bio cu 40%. „Ca parte a acestei inițiative, am eliminat 100 de aditivi controversați din produsele noastre marcă proprie, pentru a menține gustul natural al alimentelor. Nu doar atât – am consolidat sortimentația de produse sănătoase, precum portofoliul de peste 1.000 de produse BIO și pentru diete speciale”, adaugă acesta.

Datele care răstoarnă miturile regionale

Analiza preferințelor de cumpărare demontează multe clișee gastronomice. „Deși tradiția spune că județul Buzău este recunoscut pentru covrigii de Buzău, datele Act for Good demonstrează că cei mai mulți covrigi sunt cumpărați de utilizatorii Act For Good din Oltenița, județul Călărași”, explică Horhoianu.

Surprizele nu se opresc aici. „În cazul verzei murate, care este adesea asociată cu zona Cluj, cele mai multe achiziții sunt în județul Giurgiu. La fel, prazul, considerat tradițional al Olteniei, este cel mai cumpărat în județul Caraș-Severin”, adaugă acesta, menționând și cazul boiauei, cea mai populară în Călărași.

„Obiceiurile alimentare ale bucureștenilor diferă surprinzător de mult de la un sector la altul”, observă Horhoianu. Sectorul 1 se orientează spre produse bio, Sectorul 2 spre gătit acasă, Sectorul 3 spre fructe, legume și somon, Sectorul 4 spre pâine și mezeluri, Sectorul 5 spre micul dejun și flori, iar Sectorul 6 spre mese rapide, precum puiul rotisat și cartofii prăjiți.

Carrefour și-a consolidat strategia omnichannel prin integrarea unor inovații în Act for Good. „Lucrăm activ la îmbunătățirea platformei și la introducerea noilor funcționalități care să simplifice experiența de cumpărare”, spune Horhoianu.

Printre acestea se numără Smart Cart, primul cărucior inteligent din România, lansat în iunie 2025, care permite scanarea produselor pe loc și plata rapidă, precum și introducerea posibilității de a achiziționa o poliță RCA direct din aplicație.

Planurile pentru viitor sunt clare și ambițioase: „Ne propunem să accelerăm procesul de transformare digitală, prin introducerea unor funcționalități și servicii noi în aplicația mobilă Act for Good, extinderea serviciilor disponibile pe Carrefour.ro și consolidarea parteneriatelor pentru livrarea rapidă a produselor alimentare”, concluzionează acesta.