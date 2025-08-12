Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit interdicții temporare de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.

Potrivit companiei, interdicțiile se aplică în perioada 14–18 august 2025, după cum urmează:

Joi, 14 august – ziua premergătoare sărbătorii legale;

Vineri, 15 august – Adormirea Maicii Domnului;

Sâmbătă, 16 august;

Duminică, 17 august;

Luni, 18 august – doar pe autostrada A2, pe sensul de mers Constanța – București.

Restricțiile vizează următoarele sectoare de drum:

Autostrada A2: București (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A2 cu A4);

DN 7: Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1);

DN 39: Agigea (intersecția DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului);

DN 22C: Murfatlar (intersecția DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecția DN 22C cu A2).

Încălcarea acestor prevederi reprezintă contravenție și se sancționează prin amendă.

