Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu anunță că, pe perioada 15 – 17 august 2025, traficul rutier va fi restricționat pe Valea Oltului pentru vehiculele a căror masă totală maximă autorizată depășește 7,5 tone, pe tronsonul DN7. Restricțiile sunt programate astfel:

Vineri, 15 august: 06:00 – 22:00

Sâmbătă, 16 august: 06:00 – 22:00

Duminică, 17 august: 06:00 – 22:00

Măsura a fost luată pentru a preveni blocajele și pentru a spori siguranța participanților la trafic, având în vedere intensitatea ridicată a circulației în acest interval.

Șoferii sunt avertizați că nerespectarea acestor restricții, a semnalizării rutiere sau a indicațiilor polițiștilor poate atrage sancțiuni conform legislației în vigoare. Pedepsele includ amenzi, suspendarea dreptului de a conduce sau reținerea certificatului de înmatriculare, în funcție de gravitatea abaterii.

Polițiștii rutieri recomandă planificarea traseelor și respectarea cu strictețe a restricțiilor pentru a evita incidentele și sancțiunile, scrie sibiu100.ro.

Autoritățile rutiere atrag atenția șoferilor de vehicule cu masa totală peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane, că acestea nu vor avea acces pe anumite tronsoane de drum în perioada 14 – 18 august 2025. Măsura are rolul de a fluidiza circulația și de a preveni aglomerările în zilele de sărbătoare și în weekend.

Restricțiile vizează următoarele sectoare:

A2 București – Constanța: de la intersecția cu DNCB până la Fundulea, Lehliu, Fetești, Cernavodă și până la intersecția cu A4, aplicabil sensului Constanța – București;

DN7 Pitești – Veștem: de la intersecția cu DN7C până la Râmnicu Vâlcea și Veștem, la intersecția cu DN1;

DN39 Agigea – Mangalia: de la intersecția cu DN39A până la limita municipiului Mangalia;

DN22C Murfatlar – Cernavodă: de la intersecția cu DN3 până la intersecția cu A2.

Încălcarea restricțiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit legislației în vigoare. Polițiștii și reprezentanții CNAIR recomandă șoferilor să-și planifice traseele în avans și să respecte semnalizarea pentru a evita sancțiunile și eventualele blocaje rutiere.