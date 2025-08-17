Viteza continuă să fie dușmanul numărul unu al siguranței rutiere, iar ultimele zile au demonstrat cât de periculos poate fi comportamentul iresponsabil la volan. În județul Dolj, polițiștii au depistat un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, care gonea cu 208 km/h pe drumul expres DEx 12, în zona Balș. Pentru această abatere gravă, șoferul a primit o amendă și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile, conform OUG 195/2002.

Acesta nu a fost caz izolat. În doar două zile de controale intensive, polițiștii doljeni au aplicat peste 200 de sancțiuni, dintre care peste 70 pentru depășirea vitezei legale. Valoarea totală a amenzilor depășește 70.000 de lei.

„Un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, judeţul Gorj, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dolj în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 208 de km/h, pe DEx 12, către Balş. Tânărul a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă şi măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile”, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

În Franța, un șofer român a fost prins conducând cu 217 km/h pe autostrada A63, cu 87 km/h peste limita legală. La volanul unui BMW, bărbatul și-a justificat viteza prin dorința de a ajunge cât mai rapid în Portugalia. Autoritățile franceze au imobilizat imediat vehiculul și șoferul va răspunde în fața justiției locale.

Specialiștii atrag atenția că viteza excesivă rămâne cauza principală a accidentelor mortale. Statisticile din 2025 arată că trei sferturi din cele 37 de accidente fatale au fost generate de depășirea limitei legale. La viteze precum 217 km/h, distanța de frânare crește dramatic, iar cea mai mică pierdere de control poate avea consecințe tragice.

Jandarmii din Gironde au postat pe Facebook un avertisment ironic, dar ferm, adresat șoferilor indisciplinați: