Șoferi prinși cu viteze periculoase
Viteza continuă să fie dușmanul numărul unu al siguranței rutiere, iar ultimele zile au demonstrat cât de periculos poate fi comportamentul iresponsabil la volan. În județul Dolj, polițiștii au depistat un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, care gonea cu 208 km/h pe drumul expres DEx 12, în zona Balș. Pentru această abatere gravă, șoferul a primit o amendă și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile, conform OUG 195/2002.
Acesta nu a fost caz izolat. În doar două zile de controale intensive, polițiștii doljeni au aplicat peste 200 de sancțiuni, dintre care peste 70 pentru depășirea vitezei legale. Valoarea totală a amenzilor depășește 70.000 de lei.
„Un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, judeţul Gorj, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dolj în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 208 de km/h, pe DEx 12, către Balş. Tânărul a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă şi măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile”, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.
Fenomenul nu se limitează însă la România
În Franța, un șofer român a fost prins conducând cu 217 km/h pe autostrada A63, cu 87 km/h peste limita legală. La volanul unui BMW, bărbatul și-a justificat viteza prin dorința de a ajunge cât mai rapid în Portugalia. Autoritățile franceze au imobilizat imediat vehiculul și șoferul va răspunde în fața justiției locale.
Specialiștii atrag atenția că viteza excesivă rămâne cauza principală a accidentelor mortale. Statisticile din 2025 arată că trei sferturi din cele 37 de accidente fatale au fost generate de depășirea limitei legale. La viteze precum 217 km/h, distanța de frânare crește dramatic, iar cea mai mică pierdere de control poate avea consecințe tragice.
Jandarmii din Gironde au postat pe Facebook un avertisment ironic, dar ferm, adresat șoferilor indisciplinați:
„Aceasta este probabil o întrebare pe care și-o pun unii oameni: ‘cum pot deveni pieton cât mai repede posibil? \[…] Ei bine, tot ce trebuie să faci este să nu respecți limitele de viteză pe drumurile din Gironde, unde soldații noștri EDSR \[…] sunt în alertă roșie.
Și nimeni nu este în siguranță, din moment ce în această fotografie vedeți vehiculul unui român care voia să meargă în Portugalia, mult prea repede pentru gustul nostru (care este și același gust ca și legea): 217 km/h pentru o limită de 130 km/h pe A63 spre Bayonne pe 08/10/2025 la ora 11:15.
Sperăm că va profita de această ședere neașteptată pe care i-o oferim pentru a începe niște drumeții frumoase în Gironde.”, au mai scris jandarmii francezi din Gironde