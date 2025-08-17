Atmosfera diplomatică de la începutul săptămânii viitoare se anunță tensionată la Washington, unde președintele american Donald Trump urmează să îl primească pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Pentru a întări poziția Kievului, mai mulți lideri europeni se pregătesc să participe la discuții, într-un gest de solidaritate fără precedent.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că luni se va afla în Biroul Oval, la invitația lui Zelenski. Anunțul vine după ce aceasta a precizat că îl va primi pe președintele ucrainean la Bruxelles, unde cei doi vor lua parte la o reuniune online a „Coaliției de Voință”. Totodată, duminică după-amiază este programată și o conferință de presă comună.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat, la rândul său, că se va deplasa la Washington pentru a participa la rundele de discuții. Potrivit declarațiilor oficiale, Merz va urmări să transmită poziția Germaniei privind necesitatea unui acord de pace rapid și just, dar și să mențină presiunea sancțiunilor asupra Moscovei.

Temerea principală a liderilor europeni este că Zelenski ar putea fi marginalizat la Casa Albă, așa cum s-a întâmplat în februarie, când a părăsit brusc o întâlnire cu Trump și vicepreședintele J.D. Vance. Pentru a preveni o nouă situație delicată, capitalele europene discută trimiterea unor figuri cheie apropiate de Trump, precum președintele Finlandei Alexander Stubb sau secretarul general al NATO, Mark Rutte.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Vizita lui Zelenski la Washington are loc imediat după controversata întâlnire Trump–Putin din Alaska. Deși cei doi președinți au vorbit despre „progrese” și „puncte comune”, întâlnirea nu s-a soldat cu niciun acord concret privind Ucraina.

Trump a preferat să prezinte momentul drept un succes personal, publicând pe Truth Social un videoclip triumfalist, în timp ce Vladimir Putin a insistat că Rusia are „interese legitime” în conflict.

Discuțiile de luni sunt considerate decisive. Potrivit unor surse europene, riscul major este ca Trump să ia în calcul cererile Moscovei privind cedarea unor teritorii aflate doar parțial sub control rusesc. Pentru Kiev și aliații săi europeni, o asemenea concesie ar însemna un precedent periculos și ar zdruncina încrederea în sprijinul occidental.

În acest context, prezența simultană a Ursulei von der Leyen și a cancelarului Merz la Washington are rolul de a transmite un mesaj ferm: Europa nu este dispusă să accepte o pace dictată de Kremlin, iar Ucraina nu va fi lăsată să negocieze singură.