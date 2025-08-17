Președintele rus Vladimir Putin i-a prezentat omologului său american Donald Trump o propunere de pace pentru Ucraina, care depășește simpla dispută teritorială și vizează o serie de concesii politice și economice din partea Kievului.

Sursele apropiate celor doi lideri indică faptul că oferta lui Putin include recunoașterea oficială a controlului Rusiei asupra regiunilor Donețk și Lugansk, în schimbul eliberării provinciilor Sumi și Harkov, precum și „înghețarea” liniilor frontului din Herson și Zaporojie. De asemenea, Rusia cere ca anexarea Crimeei din 2014 să fie acceptată formal și ridicarea sancțiunilor economice occidentale.

Pe lângă aspectele teritoriale, Moscova solicită și garanții politice: Ucraina să nu adere la NATO, limba rusă să fie recunoscută oficial în anumite regiuni sau chiar la nivel național, iar Biserica Ortodoxă Rusă să beneficieze de libertăți extinse în statul ucrainean. Însă oferta nu prevede un armistițiu imediat; încetarea focului ar urma doar după semnarea unui acord complet care să satisfacă cererile Moscovei.

La finalul întâlnirii din Alaska, Putin l-a invitat pe Trump la Moscova, deschizând calea pentru o eventuală întâlnire trilaterală între liderii SUA, Rusiei și Ucrainei. În urma summitului, Trump a purtat convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, care și-au exprimat deschiderea față de inițiativele sale de mediere.

Conform surselor citate de AFP, Trump ar fi înclinat să susțină propunerea lui Putin privind cedarea Donbasului, însă Zelenski a respins ferm orice concesie teritorială, invocând constrângeri constituționale, fără a exclude totuși discutarea problemei într-un summit viitor cu cei doi președinți.

Situația militară din teren rămâne tensionată: Lugansk este aproape integral sub control rusesc, în timp ce Donețk este divizată, cu capitalele ambelor provincii aflate în mâinile Moscovei. În sud, Herson și Zaporojie rămân în mare parte controlate de Ucraina, după ce armata rusă a fost forțată să se retragă parțial în 2022 și 2023, în fața contraofensivei ucrainene.

Rusia a indicat că ar putea opri ofensiva și retrage trupele din Sumi, Harkov și Dnipropetrovsk, dar doar dacă cerințele privind Donbasul și fronturile sudice sunt acceptate. Această strategie marchează o încercare clară de a folosi presiunea diplomatică și militară pentru a obține recunoaștere internațională a câștigurilor teritoriale și a influenței rusești în Ucraina.

Trump, de partea sa, pare decis să exploreze această cale diplomatică, iar următoarea mișcare este programată să fie o întâlnire cu Zelenski la Casa Albă, care ar putea deschide drumul către negocieri trilaterale de amploare.

Donald Trump, al 47-lea președinte al Statelor Unite, își exprimă intenția de a organiza cât mai curând o întâlnire trilaterală cu președintele rus Vladimir Putin și liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Discuțiile vin ca urmare a summitului recent desfășurat în Alaska, unde au fost puse pe masă perspective de negocieri pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Conform unor surse citate de CNN, Trump ar prefera ca summitul să aibă loc vineri, 22 august, imediat după vizita lui Zelenski la Casa Albă, programată pentru luni. Președintele american a discutat deja posibilitatea acestei întâlniri într-o serie de convorbiri telefonice cu lideri europeni și cu șeful statului ucrainean, subliniind urgența demersului.

În ciuda entuziasmului american, Trump a recunoscut că Ucraina ar putea să nu accepte imediat cerințele formulate de Rusia pentru pace, ceea ce face negocierile extrem de delicate. Totuși, inițiativa marchează un pas concret al administrației americane pentru medierea unui acord care să calmeze tensiunile din regiune și să deschidă calea către o rezolvare diplomatică rapidă.