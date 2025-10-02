Potrivit avocatului Toni Neacșu, afirmația „Am citit tot dosarul” a lui Nicușor Dan ridică probleme procedurale. El a subliniat că dosarul privind Călin Georgescu se află în fază nepublică la instanță și nu poate fi vizualizat de nimeni în afara biroului judecătorului.

„”Am citit tot dosarul.”

Așa se întâmplă când șeful statului este un procesoman.

Nu știu ce dosar a citit, pentru că „tot dosarul” privindu-l pe Călin Georgescu este la instanţa de judecată, în biroul judecatorului și se afla într-o fază nepublică (adica nu poate fi văzut de nimeni). Sper că e sub cheie și nu pleacă pe la Cotroceni”, scrie Neacșu.

Această precizare indică faptul că accesul neautorizat la informații poate genera controverse și afectează încrederea în instituțiile statului. De asemenea, fostul membru al CSM a menționat că în ultimele două săptămâni a fost promovată o „escrocherie comunicațională” de către președintele Nicușor Dan și procurorul general Alex Florența.

Scopul aparent al acestei strategii ar fi fost acela de a oferi explicații credibile partenerilor internaționali și publicului român privind anularea alegerilor. Neacșu notează că, deși scopul poate fi înțeles, metoda rămâne problematică din punct de vedere legal și procedural.

„Dincolo de asta, de două săptămâni asistăm la o escrocherie comunicațională de-a dreptul ridicolă, pusă la cale de președintele Nicușor Dan și procurorul general Alex Florența. De ce are loc această intoxicare e ușor de înțeles, pur și simplu România trebuie să dea niște explicații credibile partenerilor străini și chiar și nouă pentru anularea alegerilor. De înțeles da, dar tot penibilă”, completează el.

Avocatul a clarificat că nu există niciun dosar al Parchetului General legat de anularea alegerilor din decembrie 2024 sau despre posibile ingerințe externe asupra sistemului electoral românesc.

„Realitatea e că nu există nici un dosar al parchetului general care să se refere la anularea alegerilor în decembrie 2024 și nici vreun dosar referitor la ingerințele și manipulările externe asupra sistemului electoral românesc începând din 2021 sau de când zic ei”, mai scrie avocatul.

Potrivit lui Neacșu, Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru fapte care ar fi fost comise după data de 7 decembrie 2025, la Ciolpani. Acesta precizează că nu există acuzații penale în legătură cu fapte anterioare ale lui Georgescu, nici din 2021, nici din alt an.

„Pur și simplu e o fraudă, o minciună: Călin Georgescu si Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru fapte pretins a fi săvârșite DUPĂ anularea alegerilor, mai exact în ziua de 7 decembrie 2025, dimineață, la Ciolpani. Nu există acuzații penale în legătură cu fapte anterioare ale lui Călin Georgescu, nici din 2021, nici din alt an”, explică acesta.

Avocatul subliniază că elementele incluse în rechizitoriu nu au legătură directă cu obiectul acuzațiilor.

„Poveștile care au fost trecute în rechizitoriu nu au absolut nici o legătură cu obiectul acuzațiilor, asta în condiţiile în care legea obligă ca rechizitoriul sa nu conțină nimic altceva decât ce are directă legătură cu fapta pentru care ești trimis în judecată”.

Conform acestuia, documentul ar fi fost folosit abuziv pentru a conferi un aer oficial unor presupuneri, astfel încât acestea să fie prezentate publicului drept explicații pentru situații care nu pot fi demonstrate.

Neacșu mai adaugă că niciun raport referitor la ingerințe externe sau anularea alegerilor nu există, doar un rechizitoriu pentru fapte din 2024. Documentul respectiv nu ar fi trebuit să fie făcut public și cu atât mai puțin să fie comentat de președintele României sau de procurorul general.