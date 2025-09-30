Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că va prezenta la Copenhaga raportul Parchetului General referitor la anularea alegerilor din 2024 și la implicarea Rusiei în procesul electoral din România.

El a subliniat că ancheta scoate în evidență un aspect esențial: utilizarea unor firme din Rusia pentru amplificarea campaniilor de dezinformare.

Nicușor Dan a afirmat că, față de noiembrie 2024, autoritățile au acum mult mai multe probe și elemente de context. El a explicat că dacă la acea vreme discuțiile despre interferența rusă în alegeri erau o noutate pentru societatea românească, astăzi acest fenomen este recunoscut, inclusiv prin rapoarte ale unor state europene.

Acestea arată că Rusia duce un război hibrid cu scopul de a influența conducerea țărilor sau, în lipsa acestui obiectiv, de a destabiliza societățile prin amplificarea unor teme sensibile.

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 noi avem mult mai multe elemente și de context și specifice. De context avem… între timp, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbim de interferența rusă în procesul electoral și de o dezinformare sistematică, acum lucrul ăsta e recunoscut, sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei e un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce cu două obiective: să influențeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu poate, să amplifice temele și să destabilizeze țările”, a precizat marți, 30 septembrie, Nicușor Dan.

Nicușor Dan a menționat că raportul Procurorului General oferă acum dovada că firme și conturi din Rusia au fost folosite pentru a difuza publicitate electorală și pentru a crește vizibilitatea unor site-uri implicate în dezinformare.

El a precizat că va prezenta aceste concluzii partenerilor europeni, dar a adăugat că imaginea completă a fenomenului va fi cunoscută abia peste câteva luni.

Liderul de la Cotroceni a vorbit și despre fostul candidat pro-rus Călin Georgescu, care a beneficiat de o rețea de sprijin din România. Nicușor Dan a amintit legăturile acestuia cu mercenarul Horațiu Potra, despre care a afirmat că ar fi fost implicat în tentative de lovituri de stat în mai multe state africane.

„Mi-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General. Noi aveam pe componenta de finanţare externă, o probă, acel milion de euro de la domnul Peşchir. Pe componenta de încercări fizice de destabilizare, aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri, iar pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia şi, în acest proces de dezinformare, au fost folosite conturi şi firme din Rusia. Ăsta este un fapt pe care Parchetul general l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat şi cu care o să mă duc şi mâine la Copenhaga, să informez pe partenerii noştri Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă. Probabil că ne mai trebuie câteva luni. În momentul în care o să avem imaginea complete a ce s-a întâmplat în noiembrie, voi ieşi public”, a mai spus președintele pe acest subiect.

Nicușor Dan va participa pe 1 și 2 octombrie, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.