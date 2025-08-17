În România, legislația rutieră nu se limitează la reguli de circulație. Ea stabilește și echipamentele esențiale pe care trebuie să le ai în mașină pentru a putea circula legal și în siguranță. OUG nr. 195/2002, actualizată în 2025, precizează clar aceste obligații.

Lipsa lor nu este doar o încălcare administrativă – poate duce la amenzi considerabile, puncte de penalizare și chiar la reținerea certificatului de înmatriculare, scrie ProMotor.ro.

De ce contează acest lucru pentru tine? Pentru că aceste dotări nu sunt impuse arbitrar. Ele fac diferența între a fi pregătit într-o situație de urgență și a fi vulnerabil în fața unui incident rutier.

Conform legii, fiecare autovehicul aflat în circulație trebuie să fie echipat cu:

Trusă medicală de prim-ajutor – completă și în termen de valabilitate.

– completă și în termen de valabilitate. Două triunghiuri reflectorizante omologate – pentru semnalizarea în caz de oprire forțată.

– pentru semnalizarea în caz de oprire forțată. Stingător de incendiu omologat – de asemenea, în termen de valabilitate.

Pentru vehiculele de peste 3,5 tone, obligațiile cresc: șoferul trebuie să aibă și vestă reflectorizantă, iar în sezonul rece – lanțuri antiderapante.

Pe lângă acestea, există dotări care, deși par „de la sine înțelese”, trebuie să fie funcționale: centurile de siguranță și airbag-urile. O centură defectă sau un airbag dezactivat nu sunt doar probleme tehnice, ci defecțiuni majore în sens legal.

Amenda pentru lipsa acestor echipamente se situează între 810 lei și 1.012,5 lei.

Un aspect adesea neînțeles de șoferi este că anvelopele de iarnă nu devin obligatorii la o dată fixă, ci în funcție de condițiile de drum: când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, trebuie montate imediat, indiferent de lună.

Anvelopele de vară, în schimb, nu sunt obligatorii prin lege, dar sunt recomandate atunci când temperaturile depășesc 10°C. Sub acest prag, cauciucurile de iarnă redevin alegerea corectă.

Lipsa anvelopelor de iarnă în condițiile impuse atrage o amendă între 1.822,5 lei și 4.050 lei, plus reținerea certificatului de înmatriculare și interdicția de a continua deplasarea.

Centura de siguranță trebuie să existe și să funcționeze pe toate locurile prevăzute din fabricație. Legea interzice eliminarea acesteia, chiar dacă locul respectiv nu este ocupat. Nepurtarea centurii aduce o amendă între 405 lei și 607,5 lei, aplicabilă atât șoferului, cât și pasagerilor.

În mod similar, dacă mașina a fost echipată din fabrică cu airbag, acesta trebuie să fie operațional. Un airbag lipsă sau dezactivat este încadrat ca defecțiune majoră, sancționată cu reținerea certificatului de înmatriculare.

Obligațiile legale includ și buna funcționare a:

sistemelor de iluminare (fără faruri sau stopuri arse),

mecanismelor de direcție și frânare (inclusiv frâna de mână),

sistemelor de reducere a emisiilor (de exemplu, filtrul de particule nu poate fi eliminat).

Nerespectarea acestor cerințe poate atrage amenzi de peste 4.000 lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

Fiecare dintre aceste dotări de la un simplu triunghi reflectorizant până la un sistem de frânare impecabil este gândit să protejeze viața ta, a pasagerilor și a celor din jur. Întrebarea nu este dacă vei avea nevoie vreodată de ele, ci dacă vei fi pregătit atunci când momentul va veni.