Un bărbat în vârstă de 71 de ani a atras atenția autorităților după ce a fost surprins conducând pe contrasens pe Autostrada A4. Incidentul a avut loc dimineața zilei de 15 august, la ieșirea spre Ovidiu, și a fost filmat de un alt participant la trafic, care circula regulamentar.

Imaginile, distribuite ulterior pe rețelele sociale, arată cum șoferul aflat pe contrasens pare deranjat că ceilalți conducători auto nu îi permit să înainteze.

„Întâmplare petrecută în dimineața aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu mașina și tot el era revoltat pentru că ceilalți nu-i permit înaintarea…”, a scris cel care a postat filmarea.

Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța au intervenit după verificări și au identificat conducătorul auto.

Bărbatul a fost sancționat cu amendă, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

Ordonanța de Urgență privind circulația pe drumurile publice prevede diverse situații în care dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie poate fi suspendat, precum și duratele corespunzătoare ale suspendării, în funcție de gravitatea faptei.

Dacă un conducător auto acumulează 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce este suspendat pentru 30 de zile .

În cazul în care, în termen de 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, titularul permisului mai acumulează încă cel puțin 15 puncte de penalizare, suspendarea se prelungește pentru 60 de zile.

Atunci când o faptă împotriva siguranței circulației pe drumurile publice este investigată ca infracțiune și procurorul sau instanța dispune:

clasarea în anumite condiții,

renunțarea la urmărirea penală,

renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia, dacă nu a fost impusă obligația legală prevăzută de Codul penal, suspendarea permisului se aplică pentru 180 de zile.

În situațiile în care încălcarea regulilor de circulație duce la rănirea sau decesul unei persoane, iar autoritățile dispun clasarea sau încetarea procesului penal în condițiile legii, suspendarea permisului se stabilește în funcție de perioada inițial prevăzută pentru încălcarea regulii: