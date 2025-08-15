Autoritățile din Grecia au anunțat modificarea Codului Rutier, noile reguli urmând să intre în vigoare începând cu luna septembrie. Până la acel moment, toți românii care plănuiesc să călătorească cu mașina sunt sfătuiți să se informeze cu privire la schimbări, pentru a evita amenzi consistente și chiar suspendarea permisului de conducere.

Scopul actualizării legislației rutiere este reducerea numărului ridicat de accidente mortale și descurajarea comportamentului periculos la volan. Noile prevederi introduc sancțiuni semnificativ mai dure pentru abaterile comise, ceea ce înseamnă că turiștii români care nu se conformează riscă să își afecteze serios bugetul de vacanță.

Grecia ocupă locul al șaptelea în Europa în ceea ce privește rata mortalității rutiere. Noile prevederi ale legislației rutiere se vor aplica tuturor participanților la trafic, fie că este vorba despre șoferi rezidenți, fie despre turiști aflați temporar în țară. Toți cei care circulă cu mașina pe teritoriul Greciei vor fi obligați să respecte regulile actualizate. În plus, autoritățile au anunțat intensificarea controalelor efectuate de poliție pe drumurile publice.

Conform noilor prevederi ale Codului Rutier din Grecia, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii va fi sancționată cu o amendă de 350 de euro, la care se adaugă suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de o lună.

În cazul unor abateri grave, precum depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă, șoferii riscă amenzi care pot ajunge până la 8.000 de euro, împreună cu retragerea permisului de conducere pentru o durată de patru ani.

În paralel cu introducerea sancțiunilor severe, autoritățile din Grecia derulează investiții importante în infrastructură pentru a spori siguranța rutieră. Planurile includ instalarea de radare fixe în zonele cu risc crescut de accidente și modernizarea sistemelor de iluminat public în sectoarele cu trafic intens.

Totodată, vor fi aplicate suprafețe antiderapante pentru reducerea riscului de derapaj, vor fi reabilitate marcajele rutiere și vor fi montate parapete de protecție pe tronsoanele considerate periculoase.

Autoritățile elene avertizează asupra creșterii traficului pe autostrada Egnatia Odos, ca urmare a aderării Bulgariei la Spațiul Schengen. Pentru a fluidiza circulația și a diminua aglomerația, a fost implementat un sistem electronic de taxare. Totodată, în zonele sensibile, precum tunelurile, se mențin limite stricte de viteză, rămânând la 80 km/h.

În plus, autoritățile planifică modernizarea și construirea unei noi centuri rutiere în jurul orașului Thessaloniki, unul dintre cele mai circulate din Grecia. Proiectul urmărește devierea traficului greu din interiorul localității, reducând astfel riscul de accidente.

Potrivit statisticilor, între 2012 și 2021, Grecia a redus numărul deceselor în accidente rutiere cu 54%. Totuși, după perioada pandemică, acest trend pozitiv s-a inversat, iar cifrele au început să crească. În 2024, bilanțul accidentelor mortale a ajuns la 665 de victime, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței rutiere.