Autoritățile din Grecia avertizează că pericolul incendiilor de vegetație rămâne la un nivel ridicat, din cauza temperaturilor extreme, lipsei ploilor, umidității reduse și vântului puternic.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le recomandă cetățenilor români care se află în această țară, o tranzitează sau intenționează să o viziteze, să fie extrem de vigilenți și să își planifice călătoria în funcție de situația la zi.

Potrivit MAE, românii ar trebui să evite zonele cu incendii active sau cu risc iminent, iar dacă se află deja într-o regiune afectată, să respecte în totalitate indicațiile autorităților locale și să urmărească sursele oficiale de informare. În cazul în care primesc alerte prin sistemul 112, turiștii trebuie să urmeze instrucțiunile, inclusiv în privința eventualelor evacuări.

Pentru informații actualizate despre harta zilnică a riscului de incendii, autoritățile elene pun la dispoziție platforma Ministerului Protecției Civile și al Crizelor Climatice: civilprotection.gov.gr/xartis, unde este disponibil și un ghid de autoprotecție.

Românii care au nevoie de sprijin pot contacta Ambasada României la Atena, la numerele +30 210 6728875 și +30 210 6728879, sau Consulatul General al României la Salonic, la +30 2310 340088. În cazuri de urgență, sunt disponibile telefoanele +30 697 899 6222 (Atena) și +30 694 604 9076 (Salonic). Apelurile obișnuite sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, care oferă asistență permanentă.

Pentru planificarea călătoriei, românii pot consulta și paginile oficiale mae.ro, atena.mae.ro și salonic.mae.ro, precum și aplicația turistică mAIGreece, disponibilă aici și în limba română.

Grecia traversează zile critice în sezonul incendiilor de vegetație, pe măsură ce condițiile meteorologice extreme împiedică eforturile de stingere a focurilor. Vânturile puternice, lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate au agravat situația atât pe continent, cât și pe insule, provocând evacuări și operațiuni dramatice de salvare în ultimele zile.

Potrivit lui Kostas Tsingas, șeful asociației ofițerilor pompieri, doar într-o singură zi au fost înregistrate 82 de incendii noi, un număr considerat „excepțional de ridicat”. Cele mai periculoase focare se află în apropierea orașului Patras, pe peninsula Peloponez, afectată puternic, unde ard două incendii majore.

Voluntarul Giorgos Karvanis, venit din Atena pentru a ajuta la Patras, a descris situația ca „apocaliptică”, cerând sprijin divin pentru salvarea oamenilor aflați în pericol. În apropiere, la Kato Achaia, jurnalistul John Psaropoulos de la Al Jazeera a raportat că flăcările se extind „într-un ritm înfricoșător”, iar fumul a întunecat soarele.

Cu toate acestea, au existat și vești încurajatoare: schimbarea direcției vântului a împins flăcările departe de orașul Patras, iar două elicoptere de stingere a incendiilor au avut un impact vizibil asupra dimensiunii focarelor.

Noi ordine de evacuare au fost emise miercuri pentru mai multe sate, după ce marți aproximativ 7.700 de persoane din apropierea Patrasului au fost obligate să-și părăsească locuințele pentru siguranța lor.

Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile locale din Albania mențin nivelul ridicat de risc pentru incendiile de vegetație, pe fondul temperaturilor extreme, al lipsei precipitațiilor, umidității reduse și al vânturilor puternice.

În prezent, în țară sunt active peste 30 de focare, majoritatea concentrate în sud. Zonele afectate includ localitățile Skenderbegas și Sojnik din regiunea Gramsh, Koshtan din Mealiaj, Hormove și Koder e Lekel din zona Tepelene, pădurile din apropierea orașului Gjirokastra, dar și cele din proximitatea localităților Finiq și Vlore.

MAE recomandă românilor să se informeze constant asupra evoluției incendiilor înainte de a călători și să evite deplasările în zonele cu focare active sau cu risc ridicat de apariție a acestora.

Pentru cei aflați deja în zone afectate, recomandarea este să respecte întocmai indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent sursele oficiale de informare publică, pentru a reduce orice risc și a asigura siguranța personală.