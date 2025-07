Grecia se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații de urgență din ultimii ani, după ce cinci incendii majore de vegetație au izbucnit simultan în mai multe regiuni, în contextul unui val de căldură extremă.

Temperaturile au ajuns duminică la 44 de grade Celsius, iar seceta prelungită a transformat întreg teritoriul într-un focar de risc ridicat. În fața amplorii incendiilor, Guvernul de la Atena a solicitat sprijin internațional prin activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

Potrivit purtătorului de cuvânt al brigăzii de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, Grecia a cerut șase aeronave de stingere a incendiilor, dintre care două urmează să sosească din Italia în cursul zilei.

Solicitarea vine în contextul în care eforturile locale sunt depășite de rapiditatea cu care se propagă flăcările în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în apropierea capitalei, relatează BBC.

În Attica, regiunea care include și capitala Atena, un incendiu izbucnit sâmbătă în localitatea Afidnes s-a extins fulgerător spre Drosopigi, Kryoneri și Agios Stefanos. Zeci de locuințe au fost evacuate, iar intervenția este în desfășurare cu peste 200 de pompieri, susținuți de elicoptere și avioane. Focul a ajuns periculos de aproape de zone dens populate, generând haos în rândul populației.

