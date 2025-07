Vineri, rafalele puternice de vânt au complicat intervenția pompierilor în lupta cu incendiile de vegetație care afectează insula Creta, distrugând păduri și livezi de măslini și determinând evacuarea a mii de localnici și turiști.

Pe 4 iulie, Grecia a mobilizat în Creta aproape 130 de pompieri, 48 de autospeciale și șase elicoptere. Din cauza vântului puternic și a secetei severe, pericolul reaprinderii focului rămâne ridicat chiar și în zonele unde incendiile păreau să fie controlate, potrivit Reuters.

Situația este gravă și în Atena, unde în suburbia Koropi aproximativ 800 de persoane au fost evacuate. Peste 120 de pompieri, susținuți de opt avioane și opt elicoptere, au intervenit pentru a controla un incendiu de mari proporții, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor.

Aceste incendii izbucnesc în contextul unui val de căldură care afectează o mare parte din Europa, val ce a cauzat deja cel puțin opt decese, conform autorităților.

Pe insula Creta, focul a pornit miercuri într-un sat situat la aproximativ 16 kilometri est de Ierapetra și a distrus o mare parte din terenurile agricole din sud-estul insulei. Numeroase ferme au fost cuprinse de flăcări, animalele au pierit, iar casele și utilajele agricole au fost mistuite de incendiu.

George Tzarakis, președintele Asociației Hotelierilor din Ierapetra, a declarat pentru Reuters că majoritatea celor circa 3.500 de turiști evacuați s-au întors deja la hoteluri. Totuși, industria turismului, esențială pentru economia insulei, este îngrijorată în privința rezervărilor viitoare, mai ales că incendiile au izbucnit chiar la începutul sezonului estival de vârf.

În cartierul Pikermi din Atena, 148 de pompieri au acționat joi pentru a stinge un incendiu ce punea în pericol numeroase locuințe. Focul a cauzat întreruperi de energie electrică și a impus evacuarea a peste 300 de persoane.

Hatalmas erdőtűz pusztít Krétán a magyarok körében is népszerű Ierapetra környékén. Több ház is leégett, turistákat és lakosokat is evakuáltak a környékről. Legalább 155 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. #crete #kréta #greece #fire pic.twitter.com/Ingm0vg71A

— Euronews magyarul (@euronewshu) July 3, 2025