Pompierii italieni au intervenit intens duminică pentru a stinge un incendiu de vegetație izbucnit pe flancurile Muntelui Vezuviu, ceea ce a dus la închiderea tuturor traseelor de drumeție către vulcanul situat lângă Napoli, potrivit AFP.

Serviciul național de pompieri a mobilizat 12 echipe la sol și șase avioane Canadair pentru a combate flăcările care afectează parcul național încă de vineri. Din alte regiuni au sosit întăriri, iar echipele utilizează drone pentru monitorizarea incendiului, conform informațiilor transmise pe Telegram.

Parcul Național Vezuviu a anunțat suspendarea tuturor activităților turistice pe traseele din zonă, până la o nouă notificare, pentru siguranța publicului și pentru a facilita intervențiile.

„Din motive de siguranță și… pentru a facilita operațiunile de stingere a incendiilor și curățare în zonele afectate, toate activitățile de-a lungul rețelei de trasee ale Parcului Național Vezuviu sunt suspendate până la o nouă notificare”, au transmis autoritățile care gestionează parcul.

Fumul era vizibil chiar și din zona sitului arheologic Pompeii, care însă a rămas deschis vizitatorilor. În 2024, craterul vulcanului a atras aproape 620.000 de turiști.

Experții avertizează că, pe fondul valurilor de căldură intense cauzate de schimbările climatice, țările europene devin tot mai vulnerabile la incendiile de vegetație.

În Grecia, incendiile au devastat localitatea Palaia Fokaia, situată la sud de Atena, iar în Keratea, peste 200 de pompieri se luptau cu focul care amenința stațiunile de pe coasta Attica.

Incendiile din zonă au provocat moartea unui bărbat de 76 de ani și au avariat locuințe și alte bunuri.

Totodată, în Turcia, incendiile au determinat închiderea Strâmtorii Dardanele pentru traficul maritim, o rută comercială esențială între Europa și Asia.

În paralel, revenind la Italia, această țară se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de vizitatori pe plajele private, din cauza prețurilor foarte ridicate. În acest sezon, stațiunile private au înregistrat o scădere între 15% și 25% în lunile iunie și iulie, comparativ cu anul anterior.

Majoritatea turiștilor evită să meargă la plajă în timpul săptămânii, iar costul închirierii unui șezlong a crescut cu 17% față de acum patru ani, potrivit The Guardian.

Prețurile pot ajunge până la 90 de euro pe zi pentru un șezlong în resortul Gallipoli, Apulia, în timp ce în regiunea Lazio este dificil să găsești o umbrelă și două șezlonguri sub 30 de euro.

Localnicii consideră că aceste costuri ridicate îi determină să boicoteze plajele private, în ciuda susținerilor patronilor că scăderea numărului de turiști le afectează veniturile. Turiștii spun însă că mersul la plajă devine prea costisitor pentru bugetul lor, iar plângerile operatorilor turistici sunt percepute ca „lacrimi de crocodil”.