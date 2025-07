Un val sever de incendii de vegetație afectează în aceste zile Grecia și Albania, pe fondul unor temperaturi extrem de ridicate care au agravat condițiile de risc. În Grecia, focarele s-au extins rapid, ajungând periculos de aproape de capitala Atena, relatează The Independent.

Autoritățile elene au mobilizat peste 180 de pompieri, susținuți de 15 avioane și 12 elicoptere, pentru a interveni într-o pădure de pini aflată într-o zonă montană din apropierea capitalei. Pompierii au precizat că incendiul s-a propagat cu viteză din cauza vegetației uscate și a vântului puternic.

