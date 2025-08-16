În traficul zilnic, oprirea și staționarea par gesturi de rutină, însă legea le tratează distinct și aplică sancțiuni diferite pentru fiecare. Diferențele dintre cele două nu țin doar de durata în care vehiculul rămâne pe loc, ci și de locul ales de șofer pentru efectuarea manevrei. De multe ori, aceste reguli sunt încălcate din neatenție, fără intenție, dar efectele sunt aceleași: amenzi semnificative și, în anumite cazuri, măsuri suplimentare din partea autorităților. Pentru a evita sancțiunile, este esențial ca fiecare conducător auto să știe în ce situații oprirea și staționarea sunt permise și când legea le interzice categoric.

Oprirea este întreruperea temporară a deplasării vehiculului. Se poate face din mai multe motive:

din cauze neprevăzute, cum ar fi o defecțiune;

pentru a respecta regulile de circulație;

din voința conducătorului auto.

Când șoferul oprește pentru a evita un accident sau pentru că semaforul este roșu, legea nu aplică sancțiuni. Oprirea devine însă problematică atunci când este voluntară și efectuată în locuri unde regulile o interzic, scriu cei de la Promotor.

Codul Rutier 2025, conform regulamentului publicat de DRPCIV, prevede clar locurile unde oprirea voluntară nu este permisă:

în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;

pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mică de 50 m înainte și după acestea;

pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;

pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;

în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mică de 25 m de colțul intersecției;

în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;

în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;

în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificațiile „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulația din sens invers” sau „Prioritate față de circulația din sens invers”;

pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de acestea, dacă circulația vehiculelor pe șine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;

pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);

pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3);

în locurile unde este interzisă depășirea.

Staționarea este oprirea voluntară a vehiculului pentru mai mult de 5 minute. Aceasta este considerată mai gravă decât oprirea, deoarece presupune ocuparea prelungită a spațiului de drum. Potrivit Codului Rutier, există numeroase situații în care această manevră este interzisă șoferilor.

Legea interzice staționarea în:

în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;

pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;

în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;

în pante şi în rampe;

în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia „Zonă de staţionare cu durată limitată” peste durata stabilită

Oprirea neregulamentară se sancționează cu amendă între 400 și 600 de lei. Staționarea neregulamentară atrage sancțiuni mai mari, între 800 și peste 1.000 de lei.

În plus, dacă vehiculul este lăsat neregulamentar, poliția poate dispune ridicarea acestuia sau blocarea roților. Recuperarea mașinii implică costuri suplimentare de 500–1.000 de lei, în funcție de localitate.