Începând cu luna septembrie, Grecia va aplica sancțiuni mult mai dure pentru șoferii care încalcă regulile de circulație, în special pentru cei care depășesc limitele de viteză.

Amenzile pot ajunge până la 8.000 de euro, iar permisul de conducere poate fi suspendat chiar și pentru patru ani în cazurile cele mai grave, cum ar fi depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă.

Pe lângă aceste măsuri, autoritățile au introdus și pedepse pentru cei care folosesc telefonul mobil în timp ce conduc — o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru o lună. Aceste reguli vin ca răspuns la una dintre cele mai ridicate rate ale accidentelor mortale din Europa, Grecia fiind pe locul șapte în acest clasament nefast.

Reacțiile șoferilor și ale turiștilor sunt mixte: mulți speră că aceste noi reguli vor contribui la creșterea siguranței pe drumuri, însă unii rămân sceptici în privința eficienței amenzilor mari.

Mai mult, mai mulți cetățeni au atras atenția că prevenirea accidentelor depinde nu doar de sancțiuni, ci și de responsabilitatea și bunul simț al fiecărui conducător auto.

O persoană a remarcat că utilizarea telefonului mobil în timpul condusului crește semnificativ riscul de accidente și a salutat noile pedepse, însă a subliniat că este nevoie de o campanie de conștientizare publică pentru ca aceste sancțiuni să aibă cu adevărat efect.

Un alt șofer, venit din Muntenegru, a împărtășit propria experiență dureroasă legată de neatenția la volan, insistând pe faptul că respectul față de reguli și bunul simț sunt esențiale pentru a salva vieți pe șoselele Greciei.

Grecia face un pas important în combaterea accidentelor rutiere, însă succesul acestor măsuri depinde și de schimbarea atitudinii șoferilor în fața pericolelor traficului.