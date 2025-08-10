Într-o lume în care camerele video sunt omniprezente, Japonia ridică miza supravegherii urbane la un nou nivel. Autoritățile din Kyoto au lansat un proiect revoluționar, în care vehiculele publice — autobuzele și taxiurile — devin parteneri activi ai serviciilor de intervenție.

Cu ajutorul camerelor de bord conectate la internet, salvatorii primesc imagini live direct din trafic, reducând considerabil timpul de reacție în situații critice.

Programul, numit sugestiv Drive Recorder, este implementat în colaborare cu gigantul auto Toyota, care a testat inițial sistemul încă din 2023.

Începând din această lună, proiectul a devenit oficial, după ce rezultatele au demonstrat o reducere semnificativă a timpilor de intervenție — în unele cazuri, cu până la 15 minute — într-un oraș notoriu pentru traficul său aglomerat.

„Ajungem adesea în locuri neașteptate, astfel că putem fi în locul potrivit la momentul potrivit. Nu avem rute fixe, astfel că putem să ducem ”ochii” de supraveghere în zone mai puțin comune”, spune unul dintre șoferii de taxi care au acceptat să i se monteze o astfel de cameră.

Decizia de a echipa taxiurile și autobuzele nu este întâmplătoare. Pe de o parte, fiind vehicule de interes public, acestea evită acuzațiile de intruziune sau spionaj. Pe de altă parte, acoperirea lor este complementară: autobuzele străbat bulevardele principale, în timp ce taxiurile pătrund în cartierele mai puțin accesibile, acolo unde ambulanțele ajung cu dificultate.

Până acum, 800 de vehicule din Kyoto au fost echipate cu aceste camere inteligente, capabile să transmită imagini în timp real către centrul de comandă al pompierilor. Informațiile colectate ajută echipajele să evalueze rapid gravitatea incidentelor și să intervină eficient, într-un oraș cu peste 350 de apeluri zilnice la numărul de urgență 119 — echivalentul japonez al 112.

Kyoto este al doilea oraș, după Sakai (situat în prefectura Osaka), care adoptă această tehnologie, într-un context urban intens: 1,5 milioane de locuitori și 50 de milioane de turiști anual.

Obiectivul declarat? Zero decese și răniri cauzate de accidentele rutiere. Un vis ambițios, dar posibil, cu ajutorul unei rețele de camere dinamice, distribuite strategic și în mișcare constantă.

În timp ce alte state folosesc camerele stradale pentru monitorizare sau sancționare, Japonia transformă supravegherea într-un instrument de salvare de vieți. Drive Recorder ar putea deveni un model pentru marile orașe ale lumii — un exemplu de cum tehnologia, parteneriatele public-private și gândirea creativă pot face diferența între viață și moarte.