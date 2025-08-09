Un incident alarmant a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul către București, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Capitală, a întors mașina pe banda de circulație, acolo unde se circulă cu viteze de 130 km/h sau chiar mai mult, punând în pericol viețile tuturor participanților la trafic.

Această manevră extrem de riscantă și interzisă prin lege s-a soldat cu un accident grav cu un autoturism condus regulamentar de un șofer de 35 de ani, din Pitești.

Conform polițiștilor de la Biroul Autostrăzi A1 București – Râmnicu Vâlcea, accidentul a avut loc dimineața zilei de 9 august, la kilometrul 104. Șoferul în cauză a întors mașina perpendicular pe axul drumului, blocând complet circulația pe sensul către Capitală. Din fericire, în urma impactului, niciunul dintre cei doi șoferi și pasageri nu a fost rănit, însă ambele vehicule au suferit avarii serioase.

Din cauza gestului iresponsabil, bărbatul de 64 de ani a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.822 de lei și i s-a suspendat permisul de conducere pentru 150 de zile. Această suspendare include 120 de zile pentru întoarcerea ilegală pe autostradă și alte 30 de zile suplimentare impuse din cauza producerii accidentului.

Autoritățile au subliniat că legea nu permite reducerea acestei perioade de suspendare în astfel de situații, potrivit ePitești.

Poliția Rutieră a reamintit că întoarcerea pe autostradă este una dintre cele mai periculoase abateri rutiere, cu un potențial extrem de ridicat de a provoca tragedii. Autoritățile atrag atenția că o astfel de manevră poate transforma rapid o călătorie obișnuită într-un accident de proporții grave. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament preventiv pentru a proteja viața proprie și a celorlalți participanți la trafic. Acest caz subliniază încă o dată necesitatea respectării stricte a legilor rutiere pentru evitarea unor consecințe dramatice pe șosele.

Pe autostrăzi, regulile de circulație sunt mai stricte decât pe drumurile obișnuite, având în vedere viteza ridicată și traficul intens. Este interzisă oprirea, întoarcerea sau mersul înapoi pe banda de circulație, iar depășirea trebuie făcută doar pe banda destinată acestui scop. Toate manevrele trebuie să fie clare și bine semnalizate pentru a nu pune în pericol ceilalți participanți la trafic. Nerespectarea acestor reguli poate duce la sancțiuni severe.

Conducerea agresivă, depășirea vitezei legale sau efectuarea unor manevre periculoase, precum întoarcerea pe autostradă, sunt sancționate cu amenzi ce pot ajunge până la 2.900 de lei, în funcție de gravitatea faptei. În plus, permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 90 de zile, iar în cazuri grave, cum ar fi accidentele produse, suspendarea poate fi extinsă chiar și la 120 sau 150 de zile.

Alte motive frecvente pentru suspendarea permisului includ conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, neacordarea priorității sau depășirea limitelor de viteză cu peste 50 km/h. În astfel de situații, pe lângă amendă, permisul poate fi suspendat pentru o perioadă care variază între 90 de zile și 6 luni, iar pentru recidiviști se pot lua măsuri și mai drastice, inclusiv anularea permisului.

Respectarea regulilor pe autostradă este vitală nu doar din punct de vedere legal, ci și pentru siguranța tuturor celor aflați în trafic. Fiecare manevră corectă și fiecare respectare a limitelor de viteză contribuie la prevenirea accidentelor grave. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și responsabilitate, pentru a evita atât sancțiunile, cât și riscurile majore ce pot apărea pe drumurile rapide.