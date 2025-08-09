Un vizitator din Tenerife a fost surprins folosind o dronă fără permis în timpul Festivalului Fecioarei din Carmen, eveniment ce atrage anual mii de participanți. Incidentul s-a produs pe 15 iulie, în Puerto de la Cruz, chiar în timpul procesiunii religioase desfășurate pe străzile orașului.

Publicația Canarian Weekly notează că poliția a reperat drona, a urmărit semnalul până la un hotel și l-a identificat pe operator.

Autoritățile au confirmat că bărbatul nu deținea licență de pilot, nu avea asigurare și nu cunoștea legislația națională privind utilizarea dronelor.

Aparatul a fost confiscat, iar documentele au fost transmise către Autoritatea Spaniolă de Siguranță a Aviației (AESA) pentru sancțiuni administrative. Amenzile variază în funcție de gravitatea faptei și pot ajunge, în cazuri extreme, la 225.000 de euro.

Potrivit Canarian Weekly, înregistrarea la AESA este obligatorie pentru toate dronele cu greutatea mai mare de 250 de grame sau echipate cu camere video. Procesul include cursuri de instruire și asigurare, măsuri menite să prevină incidentele și să protejeze siguranța publică.

Legislația prevede trei niveluri de sancțiuni. Încălcările minore, precum lipsa unei asigurări valide, pot aduce amenzi între 60 și 45.000 de euro.

Încălcările grave, cum ar fi zborul în zone interzise, se sancționează cu sume între 45.001 și 90.000 de euro. Cazurile foarte grave, precum punerea în pericol a persoanelor sau perturbarea traficului aerian, pot atrage sancțiuni de până la 225.000 de euro.

Începând cu anul viitor, vizitatorii Spaniei vor trebui să respecte reguli mai stricte și în alte domenii. În Insulele Baleare, taxa de cazare va crește la 5,85 euro de persoană pe noapte, iar în Barcelona va ajunge la 14,38 euro până la finalul lui 2025. Copiii sub 16 ani vor fi exceptați de la plată.

Pe plajele din Gran Canaria, amenzile de până la 500 de euro se pot aplica pentru colectarea scoicilor, muzica la volum ridicat sau fumatul. În Mallorca, rezervarea șezlongurilor cu prosoape este interzisă, iar în Mallorca și Ibiza vânzarea de alcool va fi restricționată între orele 21:30 și 8:00, inclusiv la automatele de vânzare.

De asemenea, autoritățile au decis să interzică petrecerile pe ambarcațiuni în limita unei mile marine față de anumite zone din Insulele Baleare. Măsura are scopul de a limita turismul de tip petrecere, care a provocat numeroase plângeri în ultimii ani.