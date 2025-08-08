Washingtonul se pregătește pentru o escaladare fără precedent în lupta împotriva traficului de droguri: Pentagonul ar fi primit undă verde de la președintele Donald Trump pentru a desfășura atacuri directe împotriva cartelurilor latino-americane, potrivit unor surse citate de The New York Times.

Informațiile, obținute sub protecția anonimatului, indică faptul că armata americană a început deja planificarea unor misiuni unilaterale pe teritoriul altor state, fără aprobarea Congresului. Printre dilemele juridice ridicate de oficiali se numără și situațiile în care militarii ar putea ucide persoane ce nu reprezintă o amenințare imediată, fapt ce ar putea fi considerat crimă în dreptul internațional.

Decizia ar fi legată de campania lui Trump împotriva traficului de fentanil – opioid sintetic asociat cu mii de decese anual în SUA. Washingtonul acuză cartelurile mexicane, în special Sinaloa, că produc substanța folosind precursori chimici proveniți din China și o introduc apoi peste graniță.

În ultimele luni, administrația Trump a inclus șase carteluri mexicane, o grupare venezueleană și una salvadoriană pe lista organizațiilor teroriste. În iulie, a adăugat și „Cartelul Soarelui”, despre care afirmă că este condus de președintele venezuelean Nicolás Maduro – acuzație respinsă de Caracas.

Joi, Departamentul de Justiție a dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații ce pot duce la capturarea lui Maduro.

Potrivit surselor citate, SUA au intensificat și misiunile de supraveghere cu drone deasupra Mexicului pentru a identifica laboratoarele de fentanil. Aceste zboruri, inițiate în perioada administrației Biden, nu includ însă autorizarea folosirii forței letale.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reacționat rapid, subliniind că nu va permite prezența militarilor americani pe teritoriul național.

„Am fost informați despre acel ordin, însă nu implică participarea vreunei instituții sau a vreunui soldat în Mexic”, a declarat ea, dând asigurări că „nu va exista o invazie”.

Sheinbaum a reiterat disponibilitatea de a colabora cu Washingtonul în materie de securitate, dar „numai cu respectarea deplină a suveranității Mexicului”. Ea a adăugat că autoritățile mexicane nu au deschis nicio anchetă privind presupusele legături dintre Maduro și cartelul Sinaloa și că nu există dovezi care să susțină aceste acuzații.