Într-un mesaj ferm și fără precedent, președintele american Donald Trump a transmis un avertisment direct către Teheran: orice formă de răspuns militar din partea Iranului va atrage consecințe grave și imediate.

Donald Trump a ales platforma Truth Social pentru a lansa public amenințarea. Mesajul său a fost formulat în termeni fermi, promițând că, în cazul în care Iranul va încerca vreo represalie, răspunsul militar american va depăși în intensitate operațiunea desfășurată deja asupra obiectivelor nucleare iraniene.

Această poziție reafirmă politica declarată a administrației Trump de a nu permite Iranului să obțină armament nuclear. Liderul american a susținut constant că dezvoltarea programului nuclear iranian reprezintă o amenințare majoră la adresa securității globale și trebuie oprită cu orice preț.

Loviturile aeriene lansate de SUA au avut loc sâmbătă seară (ora americană) și au vizat trei instalații nucleare cheie din Iran: Fordo, Natanz și Isfahan. Acestea sunt cunoscute de comunitatea internațională de ani de zile ca fiind centre vitale pentru programul de îmbogățire a uraniului al Teheranului.

Trump a prezentat acțiunea drept un succes militar complet, afirmând că respectivele obiective au fost distruse în totalitate. Scopul declarat al operațiunii a fost neutralizarea capacității Iranului de a produce material nuclear cu potențial militar și eliminarea unei amenințări strategice la adresa aliaților SUA, în special Israel.

„Ani de zile, Iranul a strigat moarte Americii, moarte Israelului. Ne-au ucis oamenii, le-au explodat brațele, le-au explodat picioarele cu bombe de pe marginea drumului. Aceasta era specialitatea lor. (…) Am decis cu mult timp în urmă că nu voi permite ca acest lucru să se întâmple. Nu va continua. Vreau să-i mulțumesc și să-i felicit prim-ministrului Bibi Netanyahu. Am lucrat ca o echipă.. Cum poate nicio echipă nu a lucrat vreodată. Și am parcurs un drum lung pentru a elimina această amenințare oribilă la adresa Israelului”, a mai spus Trump.