Avertisment privind creșterea vârstei de pensionare. Vârsta de pensionare de stat în Regatul Unit este programată să crească de la 66 la 67 de ani între anii 2026 și 2028. Există o creștere suplimentară la 68 de ani prevăzută pentru 2046, dar se așteaptă ca aceasta să crească semnificativ, după revizuirea pensiilor în curs de desfășurare, scrie Yahoo. Finance.

Costul anual al pensiei de stat este în creștere, iar oamenii trăiesc mai mult, ceea ce înseamnă facturi mai mari la pensii pentru perioade mai lungi. Cel mai recent raport al Oficiului pentru Responsabilitate Bugetară (OBR) a sugerat că acest cost ar putea ajunge la 200 de miliarde de lire sterline pe an până în 2073.

Concluzia este că, fie trebuie eliminată schema Triple Lock, fie oamenii trebuie să contribuie mult mai mult la pensie în timpul vieții lor active. Estimările arată că pensia de stat va costa 7,7-8,4% din PIB până în anii 2070.

Jack Carmichael, expert în pensii la Barnett Waddingham, avertizează că acest lucru nu poate fi plătit în termeni actuali și ar putea subestima realitatea.

O abordare mai precaută ar fi presupunerea unei eliminări a decalajului speranței de viață dintre persoanele cu cea mai mică și cea mai mare speranță de viață.

Conform acestei alternative, costul anual al pensiei de stat ar crește cu aproximativ 8 miliarde de lire sterline pe an – de patru ori mai mult decât proiecția centrală a OBR”, a declarat Carmichael pentru Telegraph.

„Menținerea costului la un procent similar din PIB ar necesita apoi o creștere masivă a vârstei de pensionare, posibil până la culmile amețitoare de 80 de ani, a declarat el. „Chiar dacă proiecția centrală este corectă și cheltuielile cu pensiile de stat ating 7,7% din PIB, costul va crește în continuare cu aproape jumătate, în termeni actuali. Acest lucru este complet inaccesibil. Angajații vor trebui fie să contribuie cu 50% mai mult la pensia de stat, fie guvernul va trebui să schimbe sistemul într-un fel”, a mai spus el.

Alți experți au afirmat că sistemul de pensii ar putea aduce mai puțin decât plătește.

Înseamnă că acest guvern ar putea fi nevoit să acționeze acum, în ciuda faptului că acest lucru este nepopular.

„Această ultimă revizuire a vârstei de pensionare ar putea, în cele din urmă, să forțeze guvernul”, a declarat Rachel Vahey, șefa departamentului de politici publice de la AJ Bell.