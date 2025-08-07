Germania anulează, începând cu 2026, taxa pentru stocarea gazelor naturale – un pas care va aduce economii concrete pentru milioane de gospodării germane și va redefini politicile energetice la nivel european.

Guvernul german a anunțat miercuri că va elimina, în mod oficial, taxa de stocare a gazelor naturale de la 1 ianuarie 2026. Măsura, salutată de consumatori și mediul de afaceri, va lăsa aproximativ 3,4 miliarde de euro anual în buzunarele germanilor, sumă ce până acum era colectată direct pe factura de gaz, atât de la persoane fizice, cât și de la industrie, scrie ziarulromanesc.de.

Decizia, parte dintr-un pachet amplu de relaxare a poverii facturilor la energie, a fost anunțată de ministrul economiei, Katharina Reiche (CDU), care a subliniat că eliminarea taxei marchează „un angajament ferm al guvernului de a proteja consumatorii și de a sprijini competitivitatea economiei germane, într-o perioadă de incertitudine energetică la nivel continental”.

Practic, cheltuielile pentru constituirea rezervelor strategice de gaz – suportate anterior de consumatori printr-o taxă de 2,89 cenți pe kilowatt-oră – vor fi preluate, începând de anul viitor, de Fondul pentru Climă și Transformare (KTF), un instrument bugetar destinat tranziției verzi, alimentat direct de la bugetul federal.

Potrivit calculelor Ministerului Economiei, fiecare familie germană cu patru membri va economisi anual între 30 și 60 de euro la factura de gaz. În cazul marilor consumatori industriali, eliminarea taxei ar putea aduce reduceri și mai consistente, într-un moment-cheie pentru relansarea industriei locale.

Analizele economice arată că reducerea presiunii asupra facturilor la gaz poate genera un efect de domino și asupra prețului electricității, dată fiind interdependența celor două piețe. „O piață energetică mai ieftină și mai previzibilă e un avantaj strategic pentru întreaga economie europeană”, a punctat Reiche.

Nu toți actorii politici aplaudă însă decizia. Reprezentanți ai Partidului Verzilor și ai ONG-urilor de mediu avertizează că acoperirea costurilor de stocare a gazului din Fondul pentru Climă „alterează menirea fondului, care ar trebui să susțină doar energia curată și proiectele sustenabile”.

În replică, guvernul susține că măsura este una temporară și necesară pentru a proteja populația și industria, într-un context în care criza energetică generată de războiul din Ucraina a afectat puternic stabilitatea piețelor.