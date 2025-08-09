Aurul atinge un nou record, pe fondul incertitudinilor privind taxele vamale din SUA

Cotațiile aurului au urcat vineri la un nou maxim istoric, pe fondul tensiunilor generate de posibile tarife vamale aplicate de Statele Unite asupra importurilor de lingouri, în special din Elveția – principalul centru global de rafinare a aurului, relatează CNBC.

Pe piața contractelor futures, prețurile pentru livrările din decembrie au urcat până la 3.534,10 dolari pe uncie, înainte de a se corecta la aproximativ 3.495 dolari. Aurul tranzacționat spot s-a menținut aproape de pragul de 3.400 dolari/uncie. Acest avans vine în contextul unei scrisori oficiale emise de Agenția pentru Vamă și Protecția Frontierei din SUA (CBP), publicată de Financial Times, care indică faptul că anumite tipuri de lingouri elvețiene ar putea intra sub incidența unui nou cod vamal, ceea ce ar duce la aplicarea unor tarife de 39%.

Potrivit deciziei CBP, lingourile de un kilogram sau de 100 de uncii care prezintă gravuri sau ștanțări nu mai sunt considerate aur „neprelucrat”, ceea ce înseamnă că nu se mai încadrează în codul vamal HTS 7108.12.10, care permitea importul fără taxe. În schimb, acestea sunt încadrate în codul 7108.13.5500, supus tarifelor.

Această schimbare a generat neliniște în rândul investitorilor. „Reapare sentimentul de grabă în importuri, similar cu cel din 2024,” a declarat Michael Hsueh, analist în cadrul Deutsche Bank, într-o notă trimisă clienților.

Joni Teves, strateg la UBS, a atras atenția că această modificare ar putea afecta logistica importurilor rapide de aur necesare livrărilor fizice către depozitele Comex din SUA, esențiale pentru decontarea contractelor futures.

„Tarifele impun costuri suplimentare, iar Elveţia fiind principala sursă de aur rafinat pentru SUA, aceste costuri pot deveni semnificative,” a precizat ea. Teves a adăugat că anterior, 78% din exporturile de aur elvețian către piața americană erau exceptate de la taxe datorită clasificării drept aur neprelucrat. În lipsa unor clarificări suplimentare, piețele metalelor prețioase vor continua să fie „nervoase”.

Experții UBS și Deutsche Bank sugerează că rafinăriile ar putea modifica metodele de producție pentru a se conforma codurilor vamale favorabile. O posibilă soluție ar fi producerea de lingouri fără inscripții sau chiar exportul sub formă de granule, considerate mai puțin prelucrate.

Totuși, Hsueh atrage atenția că, dacă autoritățile americane doresc să încurajeze rafinarea internă, este posibil ca importurile să fie descurajate în mod activ prin impunerea unor condiții mai restrictive pentru scutiri. Într-un scenariu extrem, scutirile actuale ar putea fi eliminate complet – deși analiștii consideră că acest lucru este puțin probabil.

Philippe Gijsels, strateg-șef al BNP Paribas Fortis, consideră că prețul aurului ar putea continua să crească, depășind chiar pragul de 4.000 de dolari pe uncie.

„Traiul într-o lume marcată de inflaţie, îndoieli privind independenţa Fed şi sustenabilitatea datoriilor guvernamentale face ca investiţia în active reale să fie tot mai atractivă”, a spus el pentru CNBC. Cu toate acestea, el avertizează că evoluția prețului aurului va fi „accidentată”.