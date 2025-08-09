Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să se întâlnească pe 15 august cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, pentru a discuta despre evoluția conflictului din Ucraina.

Anunțul privind această întrevedere a fost făcut inițial de Trump prin intermediul rețelelor de socializare și a fost ulterior confirmat de un reprezentant oficial al Kremlinului. Acesta a precizat că alegerea locației este „destul de logică”, având în vedere apropierea geografică dintre Alaska și Rusia.

Oficialul rus a mai menționat că Trump a primit și o invitație de a vizita Rusia pentru un posibil al doilea summit.

Până la această oră, Ucraina nu a emis un punct de vedere oficial în legătură cu această întâlnire.

Anunțul vine la scurt timp după ce fostul președinte american a sugerat că încheierea conflictului ar putea presupune ca Ucraina să facă unele concesii teritoriale. Războiul a fost declanșat în februarie 2022, când Rusia a lansat o invazie la scară largă asupra Ucrainei.

Aceasta ar fi prima întâlnire directă între Trump și Putin de la Summitul din Japonia, desfășurat în iunie 2019, la un an după controversata lor întrevedere de la Helsinki, unde Trump a adoptat o atitudine conciliantă față de liderul rus. De asemenea, Vladimir Putin nu a mai vizitat teritoriul american din 2015, când Barack Obama era președinte.

Vineri seară, într-o declarație de la Casa Albă, Trump a afirmat că negocierile pentru pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de a fi încheiate, menționând că se discută inclusiv posibilitatea unor „schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”.

El a explicat că regiunile aflate în discuție au fost disputate de-a lungul ultimilor trei ani și jumătate, iar confruntările din zonă au dus la pierderi importante atât pentru armata rusă, cât și pentru cea ucraineană.