În absența unui mesaj oficial din partea liderului suprem din Iran, ayatollahul Ali Khamenei, voci influente apropiate acestuia au transmis mesaje ferme. Una dintre cele mai puternice reacții a venit din partea lui Hossein Shariatmadari, redactor-șef al publicației Kayhan, cunoscută pentru pozițiile conservatoare și retorica radicală.

Acesta a cerut atacuri imediate asupra flotei navale americane din Bahrain și blocarea Strâmtorii Ormuz pentru navele occidentale.

Mesajul s-a încheiat cu un citat din Coran: „Ucideţi-i oriunde îi veţi întâlni.”

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol, iar o eventuală închidere a acesteia ar putea provoca un dezechilibru semnificativ pe piața energetică mondială. Iranul a folosit în trecut această amenințare ca formă de presiune geopolitică, dar de această dată tonul este mai agresiv ca oricând, ceea ce indică o escaladare fără precedent.

Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a reacționat dur față de acțiunea americană, acuzând Washingtonul de violarea gravă a dreptului internațional. Potrivit acestuia, atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene constituie o încălcare a Cartei ONU și a Tratatului de neproliferare nucleară (NPT), din care atât SUA, cât și Iranul sunt semnatare.

Teheranul consideră că este îndreptățit, în baza legislației internaționale, să răspundă în mod legitim pentru a-și apăra suveranitatea, interesele și populația. Mesajul diplomatic, deși formulat într-un cadru legal, lasă loc pentru o ripostă militară care ar putea destabiliza întregul Orient Mijlociu.

Deși Statele Unite au transmis că atacul asupra instalațiilor de la Fordo, Natanz și Arak a fost justificat prin necesitatea de a opri programul nuclear iranian, la Teheran acțiunea este percepută ca o provocare majoră. Regimul iranian vede în această intervenție o încălcare a suveranității naționale și o tentativă de a slăbi poziția strategică a Iranului în regiune.

În acest context, amenințările legate de atacuri asupra navelor americane și de blocarea accesului prin Strâmtoarea Ormuz capătă o greutate reală. În trecut, asemenea scenarii au fost evitate prin mediere și diplomație, însă climatul actual indică o lipsă de deschidere la compromis.

Analiștii politici și militari avertizează că situația actuală poate degenera rapid într-un conflict militar deschis între Iran și Statele Unite, cu efecte devastatoare asupra regiunii. Prezența militară americană în Golful Persic, coroborată cu rețeaua de aliați ai Iranului în Orientul Mijlociu, creează un teren fertil pentru confruntări directe sau acțiuni indirecte prin intermediul grupărilor armate susținute de Teheran.

În lipsa unor intervenții diplomatice rapide și eficiente, riscul unei conflagrații extinse este mai ridicat ca niciodată în ultimii ani. Criza declanșată de acest atac nu mai este doar o dispută bilaterală, ci o amenințare reală pentru pacea și securitatea internațională.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a calificat atacul american asupra instalațiilor nucleare din Iran drept o „amenințare” la adresa păcii.

