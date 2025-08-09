Statele Unite au aprobat un nou medicament oftalmologic care ar putea schimba radical viața persoanelor afectate de prezbiopie – acea pierdere treptată a capacității de a vedea clar la apropiere, asociată cu înaintarea în vârstă.

Vizz, produs dezvoltat de compania americană LENZ Therapeutics, este un tratament sub formă de picături de ochi, conceput să redea vederea de aproape pentru până la 10 ore, cu o singură aplicare zilnică, scrie ziarulromanesc.at.

Agenția americană pentru medicamente (FDA) a dat undă verde punerii pe piață, iar produsul ar putea fi disponibil în farmacii din SUA până la finalul acestui an. Potrivit producătorului, Vizz acționează prin contractarea ușoară a pupilei, datorită substanței active acetidină.

Efectul, descris ca o „gaură de ac”, seamănă cu închiderea diafragmei unei camere foto și permite extinderea profunzimii câmpului vizual. Astfel, obiectele apropiate pot fi focalizate clar, fără a suprasolicita mușchii ochiului.

Spre deosebire de alte tratamente, Vizz nu activează semnificativ mușchiul ciliar, reducând riscul de oboseală oculară și alte complicații vitreoretiniene.

„O schimbare radicală de paradigmă”, consideră Marc Bloomenstein, investigator clinic Vizz la Centrul Schwartz Laser Eye Care din Scottsdale, Arizona, subliniind că medicamentul oferă „o soluție eficientă, cerută de pacienți și bine tolerată”.

Aprobarea a venit după trei studii clinice de fază 3, desfășurate pe sute de participanți. Primele două, cu 466 de voluntari, au evaluat utilizarea zilnică timp de 42 de zile, iar al treilea – cu 217 persoane – a urmărit efectele pe o perioadă de șase luni. În toate cazurile, îmbunătățirea vederii de aproape a apărut la 30 de minute de la administrare, cu efect menținut până la 10 ore.

Siguranța medicamentului pare solidă: în peste 30.000 de zile de tratament nu s-au raportat reacții adverse grave. Cele mai frecvente efecte secundare au fost ușoare și tranzitorii – iritație oculară (20%), vedere încețoșată (16%) și dureri de cap (13%).

Prezbiopia afectează aproape toate persoanele trecute de 45 de ani. Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2030, 2,1 miliarde de oameni vor suferi de această afecțiune, iar până în 2050 numărul ar putea depăși 4 miliarde.

Un precedent a fost creat în 2021, când Vuity – primul tratament cu picături pentru prezbiopie – a ajuns pe piață. Însă Vizz promite mai mult confort, efecte secundare reduse și eficiență superioară. LENZ Therapeutics intenționează să lanseze produsul în SUA în trimestrul patru din 2025 și explorează deja extinderea în Canada și China. Pentru Europa, nu există deocamdată planuri anunțate, conform elconfidencial.com.

Această inovație ar putea reprezenta începutul unei noi ere în oftalmologie, în care „ochelarii de citit” să rămână, treptat, o amintire.