Decizia adoptată vineri schimbă radical situația pacienților neasigurați cu boli cronice. Aceștia vor putea accesa gratuit toate serviciile medicale acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Măsura este valabilă până la 31 decembrie și se aplică inclusiv pacienților cu afecțiuni cu risc major de răspândire. Ministerul Sănătății a confirmat că modificarea urmărește să ofere o perioadă de tranziție. În acest interval, persoanele vizate au posibilitatea să își reglementeze statutul de asigurat.

Guvernul a decis ca pacienții neasigurați cu afecțiuni cronice din programele naționale de sănătate să beneficieze temporar de întreg pachetul medical de bază.

Măsura se aplică până la 31 decembrie, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. După acest termen, accesul gratuit va rămâne doar pentru serviciile din programul aferent bolii respective. În lipsa plății contribuției, alte servicii medicale nu vor mai fi decontate.

Aproximativ 60.000 de pacienți din întreaga țară sunt incluși în această măsură.

În urmă cu o lună, autoritățile hotărâseră ca pacienții neasigurați cu boli cronice să beneficieze gratuit doar de serviciile din programul specific.

Pentru restul serviciilor medicale acoperite de CNAS, aceștia ar fi trebuit să achite o contribuție anuală de 2.430 de lei. Suma era stabilită pentru persoanele fără venituri. Singurii exceptați atunci de la această regulă erau bolnavii de cancer.

Ei rămâneau asigurați în întregul sistem medical fără a plăti contribuția, nu doar în cadrul Programului de Oncologie.

Potrivit Ministerului Sănătății, Guvernul a decis acordarea unei perioade de tranziție pentru pacienții incluși în programele naționale de sănătate, alții decât cei diagnosticați cu afecțiuni oncologice, care nu obțin venituri.

În această categorie se regăsesc și pacienții din programele cu impact major asupra sănătății publice, precum TBC sau HIV/SIDA, boli care prezintă un risc ridicat de răspândire.

Până la 31 decembrie 2025, acești pacienți vor primi, pe lângă medicamentele și serviciile din programele în care sunt înscriși, și întregul pachet de servicii medicale de bază, finanțat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în aceleași condiții ca persoanele asigurate.

În intervalul acordat, pacienții neasigurați care beneficiază de această derogare pot face demersurile necesare pentru a intra în sistemul de asigurări. Ministerul subliniază că măsura are caracter temporar și urmărește să ofere timp pentru conformare.

În acest fel, pacienții pot evita situațiile în care, după termenul limită, ar pierde accesul la anumite servicii medicale esențiale.

În prezent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate gestionează 13 programe destinate pacienților cu afecțiuni cronice:

Programul naţional de boli cardiovasculare;

Programul naţional de boli endocrine;

Programul naţional de diabet zaharat;

Programul naţional de oncologie;

Programul naţional de ortopedie;

Programul naţional de sănătate mintală;

Programul naţional de supleere a funcţiei renale;

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice;

Programul naţional de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei;

Programul naţional de tratament al surdităţii;

Programul naţional de tratament pentru boli rare.

În afara celor administrate de CNAS, există două programe naționale coordonate direct de Ministerul Sănătății.