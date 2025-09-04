Dr. Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți oftalmologi din România și fost manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București, a vorbit în cadrul emisiunii Academia de Sănătate de la DC Medical, moderată de jurnalistul și medicul Val Vâlcu, alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, despre principalele probleme și provocări din oftalmologie.

Cu o experiență de peste patru decenii în domeniu, Monica Pop a subliniat că nu este de acord cu chirurgia pentru miopie, considerând că este o intervenție riscantă. Medicul a atras atenția că nu este firesc să fie operat un organ sănătos doar pentru a elimina necesitatea purtării ochelarilor.

„Nu o să fiu niciodată de acord cu rezolvarea chirurgicală a miopiei, pentru că este o intervenție cu riscuri. Mi se pare inadmisibil să operezi un organ sănătos doar ca să nu mai porți ochelari”, spune aceasta.

În privința controalelor de rutină, oftalmologul a recomandat ca după vârsta de 40 de ani, fiecare persoană să efectueze anual un consult oftalmologic, chiar dacă nu are simptome. Ea a avertizat că multe boli ale ochilor evoluează în tăcere și sunt depistate prea târziu.

„Orice om care nu a avut probleme oftalmologice trebuie să meargă la control anual după vârsta de 40 de ani. Sunt boli fără simptome, descoperite prea târziu”

Referitor la cataractă, medicul a precizat că nu reprezintă o urgență, menționând că în alte țări civilizate pacienții așteaptă chiar și doi-trei ani pentru o programare.

În schimb, glaucomul a fost descris ca o boală gravă, ereditară, fără simptome și fără vindecare definitivă, tratamentele având doar rolul de a opri evoluția. Ea a insistat asupra necesității controalelor permanente pentru persoanele cu risc.

Un alt subiect abordat a fost donarea de cornee, unde medicul a semnalat refuzul frecvent al românilor. Ea a arătat că ar fi necesar ca fiecare pacient să își exprime opțiunea din timpul vieții, printr-o listă oficială la Ministerul Sănătății, și nu să fie lăsată decizia în sarcina familiei.

„Românii refuză donarea! Eu cred că pacientul trebuie să decidă din timpul vieții, printr-o listă oficială a Ministerului Sănătății, NU familia!”, a adăugat aceasta.

În ceea ce privește copiii, Monica Pop a atras atenția că fiecare ar trebui să fie consultat oftalmologic la vârsta de trei ani, cel târziu la patru, chiar dacă pare sănătos, pentru că altfel există riscul unui handicap vizual ireversibil.

Legat de accidentele rutiere, medicul a subliniat că persoanele care nu au vedere binoculară nu ar trebui să primească permis auto, întrucât nu pot aprecia corect distanțele.

De asemenea, ea s-a declarat împotriva utilizării lentilelor de contact în cazul miopiilor mici și a criticat practica unor chirurgi de a opera ulciorul (orjeletul), în special la copii, calificând-o drept o „barbarie”, atâta timp cât există tratamente locale eficiente.