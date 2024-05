Florin Piersic a trecut peste ce a fost mai greu. A luat o decizie bună să vină la București. Este destul de bine acum.

Dr Monica Pop are speranțe foarte mari pentru că medicii au lucrat „absolut extraordinar”. Potrivit ei, dacă inima lui a suportat atâtea ore de anestezie înseamnă că e bine. Crede că, în curând, va fi din nou pe scenă.

„Eu sper din suflet să depășească situația… (…) Am văzut că se discuta undeva că era bine să fie într-un spital dotat cu de toate. Păi Municipalul e cu de toate? Dar trebuie să ai și încredere. Peste tot sunt medici buni, dar dacă el a vrut aici, așa s-a făcut. Și dacă e vorba de afecțiuni infecțioase, categoric Spitalul Matei Balș este în frunte”, a spus ea pentru revista Viva! .

„Exact așa a fost. Dar să știți că în cazuri de genul acesta bolnavul este suveran. Ce vrea bolnavul asta se face, nu poți să îi impui. Și problema se pune așa: el are o parte de familie aici. Acesta este un aspect și în al doilea rând, dacă el are încredere într-un medic poate să meargă și la Baia Mare, dacă vrea. E firesc așa”, a mai precizat medicul, referindu-se la dorința actorului de a fi transferat într-un spital din București.

Dr. Monica Pop a felicitat cadrul medical din Cluj-Napoca. Medical care l-a operat pe marele actor este un doctor adevărat. Sâmbătă a revenit în România, iar duminică l-a operat, fix în ziua sfântă de Paște.

Referitor la scoaterea stimulatorului, Monica Pop afirmă că sunt puțini medici care fac așa ceva. Potrivit spuselor sale, de multe ori, medicii nu își doresc personalități pe masa de operație din cauza presiunii mediatice. Totuși, marele actor a fost „tratat extraordinar de bine”.

Maestrul Piersic este un om puternic. A reușit să depășească ce a fost mai greu, având în vedere că e o persoană cu stimulator cardiac de 15 ani, iar intervenție la picior este de cinci ani.

În timpul septicemiei, toate organele sunt în suferință. Monica Pop crede că artistul va depăși situația.

„Am avut o colegă la liceu al cărui tată a murit de infecție urinară. Nu e un lucru simplu și nu e ușor de tratat. Pot să am dreptate sau nu, dar eu așa cred. Oricum, el a fost foarte puternic.

Am aflat ce patologii încărcate are, boli extrem de serioase. Are stimulator cardiac de 15 ani și operație la picior de cinci ani. Și infecția aceea, și vă dați seama că toate organele sunt în suferință în situația aceasta. Dar, asta înseamnă septicemie…

Dar eu cred că va depăși situația, dacă până acum a rezistat… Am stat cu sufletul la gură pentru operația ortopedică, e acolo un manager nou, este profesorul Stoica, un medic de primă mână la chirurgie ortopedică din țară”, a declarat celebrul medic oftalmolog.