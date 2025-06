Monica Pop a recunoscut că diagnosticul a fost întârziat parțial din vina sa, întrucât a ignorat simptomele inițiale, considerând că suferă doar de un colon iritabil.

Cu toate acestea, medicul oftalmolog a explicat că a respectat întocmai indicațiile specialiștilor și, în ciuda apariției metastazelor, a continuat să ducă o viață cât mai apropiată de cea dinaintea bolii.

Ea a susținut că nu a renunțat la muncă decât în zilele critice sau când era internată, și că a încercat să își mențină activ implicarea în familie și în viața de zi cu zi.

Monica Pop a subliniat că a gătit, a făcut cumpărături, a ajutat copiii și a participat la evenimente, în ciuda diagnosticului sever. A susținut că a fost un pacient disciplinat și că acest lucru a contribuit la parcursul ei medical pozitiv.

„6 operații și tratamente multiple, polichimio specifice, permanent, de toate tipurile. Sunt un pacient docil. Dar sunt în viață și lucrez, nu am părăsit munca decât în zilele mai grele și în cele de spitalizare pentru operații.

Am dus o viața identică cu cea dinaintea bolii: am lucrat permanent, am gatit, i-am ajutat pe copii, am facut cumparaturi, am participat la evenimente, am ajutat si eu pe cine am putut!.

Nu mi-am supărat niciodată familia și prietenii cu văicăreli sau cu victimizări. Detest pacienții cu un astfel de comportament, care nu le face bine nici lor, nici celor din jur!”, a explicat Monica Pop.