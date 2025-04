Sanda Țăranu a fost una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii române, cunoscută pentru eleganța și profesionalismul său. Totuși, în spatele imaginii impecabile, s-a ascuns o perioadă de suferință profundă, care a marcat un capitol din viața sa personală, destul de diferit de ceea ce publicul știa despre ea, scrie cancan.ro.

Invitată într-un podcast al lui Adrian Artene, Sanda Țăranu a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, despre cum depresia a pus stăpânire pe viața ei și despre decizia curajoasă de a căuta ajutor specializat.

După o perioadă de mari schimbări în cariera sa, marcată de reducerea drastică a emisiunilor și restructurarea televiziunii, Sanda Țăranu a simțit că nu mai putea să își exercite profesia așa cum își dorea. Impactul asupra stării sale psihice a fost imens, iar depresia s-a instalat ca un locuitor silențios și dureros al zilelor sale. Când oportunitățile profesionale s-au diminuat considerabil, ea a refuzat compromisurile care i-ar fi afectat demnitatea, alegând să plece într-un alt loc de muncă, fără a ști ce urmări ar putea avea decizia sa.

Ajunsă într-un punct critic, Sanda Țăranu a înțeles că trebuie să se confrunte cu această problemă mentală care o doborâse. A cerut ajutorul medicilor și a ajuns la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unitate renumită în acea perioadă. A fost o alegere curajoasă, dar esențială pentru a începe procesul de recuperare. Acolo, aceasta a întâlnit mulți oameni care, ca și ea, se confruntau cu diverse tulburări psihice. Interacțiunea cu aceștia a ajutat-o să înțeleagă mai bine nu doar propria suferință, ci și realitatea cruntă a problemelor mintale.

În timpul șederii sale la spital, un moment a rămas întipărit în memoria sa. Mai mulți pacienți, aflați în situații foarte dificile, au fost emoționați să o întâlnească pe fosta prezentatoare, iar Sanda Țăranu le-a oferit sprijinul ei moral. Într-un act de sinceritate și umanitate, ea a fost, pentru mulți dintre acești pacienți, un far de speranță. De asemenea, un episod semnificativ a fost legat de o grupă de paciente care, impresionate de prezența ei, au cerut să le spună „noapte bună”, exact așa cum făcea în emisiunile sale televizate, în speranța că acest gest le va aduce un pic de liniște.

„A fost un moment când aș fi putut să zic că am fost dizident, dar niciodată nu mi-a trecut prin gând așa ceva. Adică a fost momentul când, rămânând numai două ore de program, deci după 83-84, eu am cerut schimbarea locului de muncă. Și pentru că n-am vrut să apar cu orice preț. Adică ce să fac? Nu mai puteam să-mi fac meseria. Am căzut într-o depresie îngrozitoare. Și deci n-am făcut-o, nu m-am prefăcut că sunt bolnavă. Așa a fost. Când m-am dus la spital, la spitalul numărul 9 îi zicem, ca să nu zic mai rău, m-au internat imediat. Am făcut bine, pentru că acolo mi-am dat seama ce însemna dacă s-ar fi agravat boala, pentru că aveam deasupra rezervei mele agitatele, care când au auzit că sunt acolo, știți ce au făcut? Au venit la rezerva mea, s-au suit pe un scăunel că aveam un gemuleț sus… Și eu am auzit că este mișcare pe afară, că e ceva, ce s-a întâmplat.

O văd pe una că era pe scăunel și s-a uitat ca să nu mă deranjeze, că ele vroiau să vină la mine. Și mi-au povestit despre ele. Le-am spus să nu mai faceți așa ceva, să veniți și stăm de vorbă și fac ce vreți voi. Nu, zice, noi am venit să ne spuneți noapte bună, așa cum spuneți la televizor. Pentru că noi nu putem dormi deloc, nici măcar 5 minute noaptea. Și poate că dacă ne spuneți noapte bună, poate că vom reuși să dormim. Doamne, când am auzit, să știți că dacă nu veniți voi, vin eu la voi și vă spun noapte bună. Și să-mi spuneți absolut tot ce vă doare, toate problemele pe care le aveți, pentru că la mine rămân. Și uite așa, profesorul când a venit la vizită seara, cu suita, știi cum se face vizita de seară, s-a dat la mine așa și zice: „Aș vrea eu să am paciente ca dumneavoastră”.”, a spus Sanda Țăranu în podcastul moderat de Adrian Artene.