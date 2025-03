Cutremurul din 4 martie 1977 a lăsat urme adânci în sufletul multor români, iar printre cei care au trăit pe viu tragedia se numără și Monica Pop. Medicul, pe atunci studentă în ultimul an la Medicină, a fost martoră la scene de coșmar în București și în Spitalul de Urgență, unde a ajutat la salvarea victimelor. Într-un interviu pentru viva.ro, ea a rememorat acea noapte dramatică, care i-a marcat profund viața.

De 48 de ani, Monica Pop este vizitată anual de Ioana Ionescu, o femeie pe care a salvat-o atunci, în mijlocul haosului. La fiecare 4 martie, aceasta îi aduce flori și bomboane, în semn de recunoștință. Povestea Ioanei este una specială – având pulsul mic, nu se încadra în criteriile de selecție pentru intervenții chirurgicale. Cu toate acestea, Monica Pop a remarcat-o și a insistat ca femeia să fie operată. În final, medicii au reușit să-i salveze viața.

Spitalele au fost copleșite de numărul mare de victime, iar echipele medicale au fost nevoite să ia decizii extrem de dificile. La Spitalul de Urgență din București, profesorul Șuteu a cerut ca pacienții aduși pentru operații să fie doar cei cu puls ridicat, considerând că doar aceștia aveau șanse de supraviețuire.

În mijlocul unei operații, cineva a venit cu o portavoce și a strigat: „Evacuați spitalul, se va dărâma”. În ciuda acestui avertisment, nimeni din echipa medicală nu a plecat.

În momentul producerii cutremurului, Monica Pop se afla într-un troleibuz. A crezut inițial că a amețit, însă, când a coborât, a realizat dimensiunea dezastrului.

„Când a avut loc cutremurul eu eram în troleibuz. Au căzut captatorii și un copac s-a aplecat și eu am crezut că am amețit. Dar șoferul a evacuat oamenii și am luat-o pe jos. Erau imagini de nedescris. Am ajuns acasă și televizorul meu era în pat, dar eu tot nu am realizat că este așa de grav. Am găsit un taxi și l-am luat să pot ajunge la Spitalul de Urgență. Erau oameni cu copii cu plapume și pături pe stradă. Era un praf îngrozitor. Când am trecut pe la Lizeanu, un bloc era aplecat și se auzeau de acolo numai vaiete. A fost jale. Și abia când am ajuns la spital, am văzut cum mașinile militare aduceau și puneau pe jos corpurile oamenilor. Erau și persoane vii, dar și morți”, a mai spus Monica Pop, pentru viva.ro.