În cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate, ediția 2024, Dr. Tiberiu Bratu a fost unul dintre premianți, munca și performanțele sale fiind recunoscute.

De 5 ani eu m-am retras din spitalul public, am lăsat acolo oameni foarte competenți. Este o mare bucurie pentru mine și o mândrie să zic că orice accident din domeniul nostru poate fi rezolvat la cel mai înalt nivel. Am avut șansa să mă asociez cu Medici’s Medlife, iar acolo fac estetică și chirurgia reconstructivă a sânului împreună cu echipa mea din privat”, a declarat dr. Tiberiu Bratu.

„Sunt onorat să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Ca și poveste, eu am terminat medicina aici în București. Am avut de ales dacă rămân aici sau plec la Timișoara. Erau două posturi pe atunci, prin 1987.

Doctorul Tiberiu Bratu a oferit un mic istoric al carierei sale și a povestit cum a început pentru el acest drum într-un domeniu atât de complex:

Am venit în Timișoara după ce am terminat facultatea în București, în anul 1987. Am fost primul chirurg plastician de aici. Am găsit o secție de chirurgie plastică, unde erau numai asistenți, eu am fost primul medic. Secția de atunci fusese construită pentru tratamentul arsurilor minerilor care lucrau în Valea Jiului.

„Ai mei au lucrat în învățământ, eu nu mă gândeam să fac medicină. Dar un vecin de-al meu și prieten, care era cu trei ani mai mare, a intrat primul la medicină, cu 9,70. Și atunci, el mi-a dat o carte de anatomie, am învățat-o și așa am dat la medicină. Cred că le alege Dumnezeu, nu a depins neapărat de mine.

Doctorul recunoaște că, de-a lungul carierei sale, mulți pacienți și-au pus amprenta asupra sa, în special copiii pe care i-a operat.

„În 1990 am plecat prima dată din țară, după Revoluție. Am fost la Lure, eu alături de primarul Timișoarei Libere și am vizitat niște școli, povesteam cum a fost la Revoluție. Și am ajuns și la un spital mare din acea zonă, în orașul Toulouse. Am stat acolo câteva luni și am învățat anumite proceduri care nu se făceau în România.

Astfel, pe lângă chirurgia estetică a sânului, am adus în România și expansiunea tisulară. Aceasta este o metodă prin care se pot scoate cicatrici mari prin mărirea suprafeței pielii de vecinătate. Și așa am operat sute de copii cu sechele după arsuri. A fost pentru prima dată în țară când s-a aplicat această metodă.

Erau copii care nu aveau păr deloc pe jumătate de cap, din cauza arsurii. Acest lucru pot spune că m-a marcat pentru că mi-a adus multă bucurie, să tratez acești copii care nu aveau posibilități să plece în afara țării”, a mai precizat dr. Tiberiu Bratu.