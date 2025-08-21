Adoptarea noilor reglementări privind pensiile private a stârnit numeroase întrebări în rândul participanților la sistem. Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, a oferit clarificări cu privire la măsurile aprobate, explicând modul în care acestea au fost concepute și raportate la practicile din alte țări europene. În cadrul unei intervenții la Digi24, acesta a precizat că legea urmărește să mențină sustenabilitatea sistemului și să asigure o distribuție predictibilă a sumelor acumulate de contribuabili.

Vicepreședintele ASF a explicat că proiectul de lege pentru pensiile private a fost construit după modelul unor state membre OECD. Dan Armeanu a afirmat că modificările respectă „în totalitate standardele europene”, iar procesul de elaborare a implicat un grup de lucru care a analizat legislația în vigoare din alte țări.

Oficialul a subliniat că România nu face o excepție prin această măsură, ci se aliniază unor practici similare deja aplicate în alte state.

„Am luat bunele practici din alte state – este la fel și în Croația, Bulgaria, Slovacia…”, a declarat acesta.

Potrivit legii adoptate de guvern, la momentul pensionării va putea fi retrasă doar o parte din sumă, respectiv 30%, restul fiind distribuit sub formă de plăți lunare.

În urma acestor modificări, pensionarii vor primi tranșe lunare pe o perioadă de opt ani. Autoritățile susțin că această metodă oferă un venit suplimentar constant, în completarea pensiei din sistemul public, asigurând totodată stabilitatea fondurilor gestionate.

Dan Armeanu a arătat că Pilonul II din România se aseamănă cu cel implementat în câteva alte state europene. Acesta a precizat că măsura privind retragerea de 30% este întâlnită și în alte țări, unde procentele diferă în funcție de reglementările naționale.

„Comparația trebuie să fie făcută cu sisteme asemănătoare de pensii din celelalte țări europene. Pilonul II mai există în câteva țări din Europa: există Croația, în Bulgaria, Slovacia, Polonia (…). Acestea sunt elementele care stau la baza proiecții acestei legi și, normal, celelalte standarde europene. (…) 30% se află în toate sistemele de pensii. În Croația este 15% pentru pilonul II, în Polonia avem 25%, în Bulgaria sunt trei pensii minime, dacă ne referim la sistemele asemănătoare”, a explicat vicepreședintele ASF pentru Digi24.

El a punctat că aceste comparații arată că România nu face decât să adopte standarde care funcționează deja la nivel european.

Astfel, România urmează modelul altor state în privința limitării retragerilor integrale, pentru a evita riscurile generate de golirea rapidă a conturilor și pentru a asigura protecția financiară a beneficiarilor pe termen lung.

În spațiul public au apărut îngrijorări legate de posibile blocaje sau riscuri financiare generate de noile reguli. Vicepreședintele ASF a explicat că sistemul este solid și că nu există pericol de faliment în cazul plăților către pensionari.

„În primul rând, nu se produce absolut niciun faliment. Sunt destul de multe resurse și lichiditatea este suficientă pentru plata pensiilor”, a afirmat Armeanu.

Acesta a subliniat că oamenii își păstrează integral drepturile asupra sumelor acumulate și că legea garantează acest aspect.

„În al doilea rând, oamenii dispun de sumele respective. Nimeni nu le ia acest drept. În legea de plată, ca și legea Pilonului II, există dreptul de proprietate pe sumele respective. Deci dreptul de proprietate este garantat prin legea de constituire a Pilonului II. Încă de la început, legea 411/2004 se spune foarte clar că acest pilon este creat pentru o pensie plătită eșalonat, pentru a asigura un venit suplimentar față de pensia din Pilonul I. Lucrurile au fost stabilite de la început”, a explicat oficialul.

Întrebat de ce nu a fost introdusă posibilitatea retragerii integrale a sumei în cazuri de boală, Dan Armeanu a menționat că o asemenea prevedere ar fi dificil de implementat. El a arătat că situațiile medicale diferă mult de la o persoană la alta, ceea ce ar fi complicat procedura de aplicare a legii.

Potrivit explicațiilor sale, legislația adoptată are scopul de a menține un cadru unitar și funcțional, care să poată fi gestionat eficient de către administratorii fondurilor. Autoritățile au ales să nu introducă excepții, pentru a evita interpretările și aplicările diferite ale legii.

Decizia guvernului are în vedere predictibilitatea pe termen lung a sistemului și protejarea resurselor acumulate în Pilonul II, în beneficiul contribuabililor care urmează să iasă la pensie.

După ședința de guvern, Dan Armeanu a anunțat că noile reguli nu se vor limita doar la Pilonul II. Acestea vor fi aplicate și pentru Pilonul III și Pilonul IV, adică pensiile facultative și cele ocupaționale.

Astfel, pentru toate aceste forme de economisire, persoanele vor putea retrage doar 30% din suma acumulată la momentul pensionării. Restul banilor va fi distribuit eșalonat, după același mecanism stabilit pentru Pilonul II.

Măsura urmărește să uniformizeze cadrul legislativ și să creeze un sistem coerent de administrare a pensiilor private, indiferent de tipul acestora. Autoritățile consideră că astfel se evită discrepanțele și se întărește sustenabilitatea întregului sistem de economisire pentru vârsta de pensionare.