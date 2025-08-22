Autoritățile au intervenit imediat după ce cazul a ajuns în atenția publică, iar femeia responsabilă, în vârstă de 53 de ani, a fost identificată și sancționată contravențional. Polițiștii au aplicat o amendă de 3.000 de lei, în conformitate cu legislația privind protecția animalelor, care sancționează abandonul și neglijența.

O femeie de 53 de ani din orașul Găești, județul Dâmbovița, a fost sancționată de polițiști după ce a abandonat mai mulți pui de pisică chiar în fața unei farmacii veterinare. Fapta s-a petrecut pe 12 august și a ieșit la iveală câteva zile mai târziu, atunci când imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost distribuite în mediul online și au stârnit numeroase reacții de indignare.

Înregistrările au devenit rapid virale, iar comunitatea locală a reacționat dur la gestul femeii, criticând modul în care a ales să se debaraseze de animalele neajutorate. Presiunea publică a dus la implicarea rapidă a autorităților.

La șase zile după producerea incidentului, pe 18 august, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Dâmbovița s-a autosesizat imediat ce imaginile au început să circule în spațiul public. Echipele de polițiști au demarat verificările pentru a identifica persoana responsabilă și pentru a stabili circumstanțele exacte în care a avut loc abandonul.

Investigațiile au dus rapid la identificarea femeii, rezidentă în Găești. După administrarea probelor, aceasta a fost trasă la răspundere contravențională, fiind amendată cu suma de 3.000 de lei.

Potrivit Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, abandonarea sau maltratarea acestora reprezintă acte de cruzime și sunt sancționate ca atare. Conform articolului 6 din actul normativ, faptele de neglijență sau abandon sunt considerate contravenții grave și se pedepsesc cu amenzi între 3.000 și 12.000 de lei.

În acest caz, sancțiunea aplicată se încadrează la nivelul minim al cuantumului prevăzut, dar transmite un semnal clar că astfel de comportamente nu vor fi tolerate. Scopul legii este de a asigura bunăstarea animalelor și de a responsabiliza cetățenii în privința îngrijirii lor.

Gestul femeii a fost condamnat de numeroși utilizatori de internet, care au considerat că abandonul puilor de pisică în fața unei farmacii veterinare demonstrează lipsă de responsabilitate și cruzime. Reacțiile online au subliniat importanța educației privind protecția animalelor și nevoia ca legislația să fie aplicată ferm în astfel de situații.

Cazul a reamintit opiniei publice că abandonul animalelor nu este doar o problemă morală, ci și o încălcare a legii, care atrage sancțiuni severe. Totodată, a arătat cât de important este rolul comunității în semnalarea acestor fapte, deoarece imaginile distribuite pe rețelele sociale au fost punctul de plecare pentru ancheta poliției.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au transmis că vor continua să monitorizeze cu atenție cazurile de acest tip și să intervină prompt atunci când legile sunt încălcate. Mesajul autorităților este că abandonul animalelor nu rămâne nepedepsit și că fiecare sesizare sau dovadă pusă la dispoziție de cetățeni poate duce la sancționarea vinovaților.

Astfel, cazul femeii din Găești devine un precedent important, care arată că aplicarea legii poate avea efecte imediate atunci când societatea reacționează și autoritățile se implică activ.