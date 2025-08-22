Daniel David, ministrul Educației, a spus că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre proiectul care interzice să primești pensie și salariu la stat în același timp. Concluzia: profesorii pensionari ar putea continua să predea și să primească atât pensia, cât și plata pe ore.

El a explicat că implicarea profesorilor pensionați este foarte importantă, mai ales în domenii unde e greu să găsești specialiști, cum sunt științele. Sunt mii de profesori pensionați care pot ajuta sistemul, așa că trebuie găsită o soluție ca ei să rămână activi.

„Așa cum am spus și aseară, într-o declarație, și astăzi dimineață am avut deja o discuție cu premierul, în sensul că toți trebuie să înțelegem că Educația și-a făcut modificările pe care trebuie să le facă în condiții de criză. Au fost reforme, sunt măsuri de criză. Ce trebuia să dăm noi am dat, a fost în primul pachet, pentru că din septembrie noi începem activitățile. Educația din acest moment trebuie să crească, nu mai poate să intre într-o logică de criză și de austeritate, fiindcă a dat și a trebuit să dea. În Educație ai o situație în care anumți profesori, care sunt profesori pensionați, au diverse activități, nu au neapărat un salariu de o normă completă, dar țin activități la plata cu ora în diverse discipline. De obicei, să știți că pozițiile de titular sunt foarte căutate în sistem. Totdeauna avem o competitie cam de 1 la 3. Statistic vorbind, sunt domenii, mai ales în zona știintelor, dacă mă gândesc poate la fizică sau la alte științe, în care avem probleme să acoperim orele cu specialiști. De aceea, implicarea profesorilor care sunt pensionați este fundamentală. Avem câteva mii de astfel de profesori, astfel încât va trebui să găsim pentru educație o soluție ca acești specialiști să rămână în activitate”, a declarat, joi, Daniel David, ministrul Educației.

Ministrul a spus că va veni în curând cu clarificări despre propunerea privind profesorii pensionari. El vrea ca aceștia să poată continua să predea cu plata pe oră, așa cum au făcut până acum, pentru a nu afecta funcționarea școlilor din toamnă.

Ministrul a subliniat că nu e vorba de a cumula pensia cu salariul, ci de a permite activitatea prin contracte pe oră, ceea ce este esențial pentru sistemul de învățământ.

„Cel puțin așa mi-a comunicat problema și va trebui să vin mâine cu o soluție și cu o propunere pentru zona de educație. Propunerea pe care o vom face este ca, în cazul educației, profesorii care sunt deja pensionați să poată să-și continue activitatea. Repet, la plata cu ora, cum au făcut-o și până acum, timp de 9 luni sau 9 luni și ceva, pe parcursul activităților educaționale, de fapt. Adică să nu se schimbe procedura pe care am avut-o până acum, pentru a putea avea un sistem educațional care să funcționeze din toamnă. Eu nu cer excepție. Eu nu vorbesc de cumularea salariului cu pensia. Eu vorbesc de o activitate pe care un om, un specialist pensionat, poate să o facă într-un regim de contract special. Plata cu ora am făcut-o și până acum. Educația are nevoie de asta. Repet, ne-am făcut datoria și am contribuit la stabilitatea fiscală a țării. Asta înseamnă să putem și noi să funcționăm, iar mai târziu să creștem. Avem nevoie de acest mecanism.”

Daniel David a spus că măsurile luate de minister nu mai necesită cele 2 miliarde de lei planificați. El a explicat că aceste măsuri nu sunt reforme, ci soluții de criză: unele temporare (ex. bursele studenților), altele mai permanente (ex. reorganizarea școlilor).

David a recunoscut că multe decizii s-au luat rapid, din cauza crizei și a începerii școlii în septembrie, dar rezultatul e că bugetul este suficient pentru a încheia anul.