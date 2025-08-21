Adrian Câciu a mai precizat că, implicit, proiectul va anula toate clauzele din contractele de aderare la fondurile de pensii private referitoare la plata activului personal, încheiate în ultimii 21 de ani, deși legea propusă nu prevede explicit schimbarea acestor clauze, ceea ce ar putea duce la inaplicabilitatea sa.

„Pilonul II trebuie să devină #opțional odată cu aprobarea/sustinerea de către Guvern a proiectului de lege privind plata pensiilor private. Este evident că noul proiect schimbă din temelii contractul social care a stat la baza Pilonului II si a legii 411/2004. La fel de evident este că anulează, implicit, toate clauzele din contractele de aderare la fondurile de pensii private privitoare la plata activului personal, încheiate în ultimii 21 de ani. Deși nu are o astfel de prevedere expresă. (cea de schimbare a clauzelor privitoare la plata aplicabilă contractelor in derulare), ceea ce ar putea conduce la inaplicabilitatea legii propuse”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit fostului ministru al Finanțelor, proiectul de lege propus ar putea fi incorect și posibil neconstituțional, având efect discriminatoriu — pentru că unii participanți au putut să-și retragă integral activul conform legilor în vigoare, în timp ce alții nu vor mai putea face acest lucru după adoptarea proiectului — și efect retroactiv, deoarece modifică modul de folosire a unui activ construit în alte condiții și cu alt scop.

El a sugerat că, pentru a fi corectă, legea ar fi trebuit să includă trei prevederi: Pilonul II să devină opțional de la intrarea în vigoare a legii, aplicarea să vizeze doar noii cotizanți, iar cei cu contracte în derulare să-și poată retrage banii integral sau eșalonat pe cinci ani, conform legislației existente.

„Un alt aspect incorect și posibil neconstituțional este efectul #discriminatoriu (la unii s-a putut, s-a aplicat posibilitatea retragerii integrale a activului pe baza legilor încă în vigoare, la toti ceilalți nu se va mai putea, pe baza proiectului propus când va fi adoptat) dar si efectul #retroactiv de a dispune de un activ construit în alte condiții și cu alt scop. Dacă voiați să faceți o lege bună, puneați trei chestiuni în ea: Pilonul II devine #opțional de la intrarea în vigoare a legii(da, stiu, nici că ar mai fi fost atâta bătălie pe banii noștri din partea samsarilor de bani ai altora pardon, administratori de fonduri); Legea se aplică doar pentru cei care acum încep să cotizeze. Cei cu contracte în derulare vor retrage banii integral sau eșalonat pe 5 ani, așa cum este legislația în vigoare”, a afirmat acesta.

Adrian Câciu a explicat că Pilonul II ar trebui să devină opțional, pentru că, dacă se aplică noua lege, oamenii nu pot fi obligați să cotizeze. Până acum contribuabilii erau obligați, dar puteau retrage banii integral; dacă nu li se permite să dispună de aceștia la final, ar trebui să aibă opțiunea de a alege de la început.

El a precizat că aceste modificări ar urma să fie amendamente la proiectul de lege și că ar trebui susținute de cei care susțin dreptul de proprietate al românilor.

În același timp, fostul ministru a criticat analiștii care susțin plata eșalonată a pensiilor private, spunând că nu le revin lor banii, iar responsabilitatea pentru protecția românilor nu le aparține, ci este influențată de lobby, comisioane și marketing.