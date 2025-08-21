Guvernul a aprobat recent o lege care reglementează modul în care românii își vor putea retrage pensiile private din Pilonul II. Principalul element de noutate este posibilitatea de a retrage 30% din suma acumulată la începutul perioadei de plată. Anterior, limita era de 25%. Restul banilor va fi plătit eșalonat într-o perioadă de opt ani, redusă de la zece ani cât se prevedea inițial.

Vicepreședintele ASF, Ștefan Daniel Armeanu, a explicat că această lege are ca scop respectarea standardelor internaționale și sprijinirea aderării României la OCDE. El a afirmat că sistemul românesc de pensii este considerat sustenabil și bine reglementat, conform evaluării făcute de OCDE. Legea îndeplinește toate criteriile cerute de organizațiile europene și internaționale.

„Este un proiect care îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are, cel de a adera la OCDE. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OCDE s-a constatat că sistemul de pensii din România este sustenabil, foarte bine supravegheat și reglementat, care are o contribuție importantă la dezvoltarea României. Am avut și o recomandare prioritară, și anume legea de plată. Este un proiect care îndeplinește toate standardele europene, stabilit după principiile OCDE, după bunele practici internaționale. În ședința de Guvern au avut loc două modificări: valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea să o retragă la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a declarat Armeanu, după ședința de Guvern.

Ștefan Armeanu a oferit detalii clare privind taxele aplicabile la retragerea fondurilor. În cazul în care un participant optează pentru retragerea celor 30%, acesta va plăti un impozit format din mai multe componente. Se aplică CASS de 10% asupra valorii retrase. Apoi, se calculează un impozit pe surplusul de valoare, din care se scad 3.000 de lei și valoarea CASS, conform prevederilor fiscale actuale.

Taxele totale aplicabile ajung astfel la un coeficient de aproximativ 12–13% din valoarea activului. Totuși, există o excepție importantă: dacă valoarea pensiei este sub 3.000 de lei, atunci nu se mai plătesc taxe sau impozite. Această variantă este considerată un avantaj semnificativ pentru pensionarii cu venituri mici, în special dacă aleg varianta eșalonată de plată.

În ceea ce privește comisioanele, fondul de plată percepe un singur comision lunar de 0,05%, aplicat la activul net. Nu există comision la transfer, iar sistemul păstrează principiile Pilonului II, inclusiv garanția sumelor investite și dreptul la moștenire.

„Depinde de modalitatea de plată. Depinde de obiectivele pe care participantul le are. Dacă avem un participant care vrea 30%, sau unul care vrea să împartă tot activul, depinde și de valoarea activului. Dacă valoarea activului este sub 8 x 12 luni x valoarea pensiei minime, atunci se împarte valoarea activului la valoarea pensiei minime. Normal că, dacă a utilizat 30%, se vor plăti impozitele și taxele aferente. Se va plăti mai întâi CASS de 10% la valoarea întregului activ pe care îl retrage, după care se plătește impozitul pe surplusul de valoare, din care se scade valoarea de 3.000 de lei, și de asemenea se scoate din baza de impozitare și valoarea CASS. Un coeficient de aproape 12–13% din valoarea totală, acestea sunt taxele pe care fiecare le plătește. În cazul în care valoarea pensiei este sub 3.000 de lei, atunci nu se mai plătesc impozite și taxe. Un avantaj clar al eșalonării. În fondul de plată există un singur comision. Acesta este de 0,05%, plătit lunar, aplicat la activul net. Nu există comision la transfer. Ar fi bine de precizat și faptul că fondurile de plată păstrează principiile pe care le avem și în Pilonul II: garanția sumelor. Valoarea activului inițial este garantată. E garantat și dreptul la moștenire”, a explicat Armeanu.

Participanții la fondurile de pensii vor avea opțiunea de a alege între mai multe modalități de plată. Dacă valoarea totală a activului este sub un anumit prag — echivalentul a 8 pensii minime lunare — atunci banii pot fi retrași integral, fără eșalonare. În plus, cei care doresc pot opta pentru o perioadă de plată mai lungă de opt ani.

Această flexibilitate este importantă pentru a permite adaptarea la situații individuale, precum starea de sănătate sau alte obiective personale. De asemenea, măsurile adoptate se vor aplica și Pilonului III de pensii private, extinzând astfel beneficiile pentru mai mulți contribuabili.

Înainte ca legea să intre în vigoare, persoanele care îndeplinesc condițiile pot retrage integral banii din conturile lor. Asta oferă o oportunitate celor care se apropie de vârsta pensionării sau care deja îndeplinesc criteriile legale.