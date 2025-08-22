ITP-ul reprezintă o inspecție tehnică periodică care confirmă că un vehicul sau utilaj agricol este apt pentru circulația pe drumurile publice. În cazul utilajelor agricole — cum ar fi tractoarele, combinele sau alte echipamente autopropulsate — obligația de a deține un ITP valabil intervine numai dacă acestea sunt înmatriculate și sunt utilizate pe drumuri publice.

Dacă tractorul este folosit exclusiv pe proprietăți private sau în interiorul fermei, fără a circula pe drumuri publice, nu este necesar să faci ITP. Totuși, în momentul în care utilajul este transportat pe drumuri publice — de exemplu, de la o fermă la alta, de la câmp la hală sau către un service — efectuarea ITP-ului devine obligatorie.

Conducerea unui vehicul cu ITP expirat pe drumurile publice constituie o contravenție gravă și este sancționată ferm în România. În cazul tractoarelor și utilajelor agricole, consecințele sunt următoarele:

Poliția Rutieră poate aplica amenzi cuprinse între 1.305 și 2.900 lei (clasa a IV-a de sancțiuni);

Certificatul de înmatriculare este reținut, iar proprietarului i se eliberează o dovadă fără drept de circulație;

Vehiculul trebuie transportat pe platformă până la o stație ITP pentru reautorizare.

Prin urmare, este recomandat să nu circuli pe drumurile publice cu ITP expirat pentru utilaje agricole, chiar dacă distanța este foarte scurtă.

Spre deosebire de autoturisme, nu toate stațiile ITP sunt autorizate să inspecteze utilaje agricole. Pentru a efectua un ITP pentru astfel de vehicule, este necesar:

O stație autorizată de RAR (Registrul Auto Român) pentru vehicule lente sau agricole;

Dotări tehnice corespunzătoare categoriei vehiculului;

Personal specializat în verificarea sistemelor mecanice și hidraulice ale utilajelor.

Lista completă a stațiilor care efectuează ITP pentru tractoare și alte utilaje agricole poate fi consultată pe site-ul oficial www.rarom.ro, unde este disponibil un registru actualizat cu toate atelierele acreditate.

În general, stațiile ITP capabile să verifice tractoarele sunt cele care dețin linie de verificare pentru vehicule de tip N (transport marfă), însă este recomandat să contactezi stația înainte pentru confirmare.

Iată documentele de care ai nevoie pentru efectuarea ITP-ului unui utilaj agricol înmatriculat:

Cartea de identitate a vehiculului (CIV), emisă de RAR;

Certificatul de înmatriculare (talonul);

Asigurarea RCA valabilă;

Carte de identitate a persoanei care prezintă vehiculul sau delegație din partea firmei;

Dovada plății taxei ITP, conform politicii stației.

Trebuie menționat că utilajele care sunt doar înregistrate, dar neînmatriculate (de exemplu, înregistrate la primărie și nu la DRPCIV) nu pot circula pe drumurile publice și nu pot efectua ITP, decât dacă se obține mai întâi înmatricularea completă.

Înmatricularea unui tractor agricol reprezintă un pas esențial pentru proprietarii care intenționează să utilizeze vehiculul pe drumurile publice. Procedura implică respectarea unor cerințe specifice, în funcție de tipul tractorului și modul său de utilizare, precum și prezentarea documentelor necesare.

Deși tractoarele sunt concepute în principal pentru activități agricole și lucrări pe terenuri private, legislația prevede anumite situații în care acestea trebuie să fie înmatriculate pentru a putea circula legal pe drumurile publice. Obligația depinde de modul de utilizare și de proveniența tractorului, iar respectarea acestor reguli este esențială pentru a evita sancțiuni și a respecta normele rutiere.

Înmatricularea unui tractor agricol este necesară în următoarele situații:

Utilizarea pe drumurile publice – Tractorul trebuie înmatriculat dacă va circula pe drumurile publice, chiar și pentru activități agricole.

– Tractorul trebuie înmatriculat dacă va circula pe drumurile publice, chiar și pentru activități agricole. Tractoarele utilizate în scop comercial – Modelele folosite pentru activități comerciale, cum ar fi transportul de produse sau servicii de întreținere a terenurilor, trebuie să fie înmatriculate.

– Modelele folosite pentru activități comerciale, cum ar fi transportul de produse sau servicii de întreținere a terenurilor, trebuie să fie înmatriculate. Tractoarele importate – Vehiculele provenite din afaceri internaționale trebuie să parcurgă procesul de omologare și înmatriculare.

Pentru a înmatricula un tractor agricol, este necesar să ai pregătite următoarele documente:

Cartea de identitate a vehiculului – emisă de Registrul Auto Român (RAR).

Certificatul de autenticitate – pentru tractoarele importate, obținut de la RAR.

Actul de proprietate – de regulă, factura de cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare sau certificatul de moștenitor.

Dovada asigurării RCA – tractorul trebuie să fie acoperit de o poliță de răspundere civilă auto (RCA) valabilă dacă circulă pe drumurile publice.

Chitanța de plată a taxei de înmatriculare – taxa se achită la trezorerie sau prin plata online.

Buletinul sau cartea de identitate a proprietarului sau a reprezentantului legal.

Cererea tip pentru înmatriculare – completată la SPCRPCIV.

Înmatricularea unui tractor agricol implică o serie de pași administrativi necesari pentru ca vehiculul să poată circula legal pe drumurile publice:

Verificarea tractorului la RAR – Indiferent dacă tractorul este nou sau second-hand, acesta trebuie inspectat pentru obținerea certificatului de autenticitate.

Depunerea documentelor – Toate actele necesare se depun la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) din județul de reședință.

Plata taxelor – Se achită taxa de înmatriculare, care diferă în funcție de tipul tractorului și de județ.

Ridicarea plăcuțelor de înmatriculare – După procesarea cererii și achitarea taxelor, se eliberează plăcuțele și certificatul de înmatriculare.

Inspecția tehnică periodică (ITP) – Tractorul trebuie să treacă periodic prin ITP, conform vechimii și modului de utilizare.

Deși înmatricularea unui tractor agricol este cerută în multe situații, există și cazuri în care aceasta nu este obligatorie. Aceste excepții sunt stabilite prin lege și depind de modul de utilizare al tractorului.

Sunt exceptate de la obligația de înmatriculare: