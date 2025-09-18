Vrei să-ți înmatriculezi un autovehicul în România? Ei bine, vei fi obligat să faci un drum până la RAR și să obții un certificat de omologare individuală. Legea îți impune să treci prin procesul de omologare pentru a putea încheia înmatricularea, fiind totodată un pas important în vederea siguranței rutiere.

Iată ce prevede, mai exact, acest proces de omologare individuală. Potrivit RAR, două tipuri de vehicule rutiere trebuie să primească acest certificat:

vehicule rutiere utilizate, care nu au mai fost înmatriculate în România. Sunt exceptate vehiculele care dețin omologare europeană de tip, au fost ultima dată înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene şi a căror configuraţie nu a fost modificată;

vehicule rutiere înmatriculate în România, dar la care s-au modificat caracteristicile constructive menţionate în CIV.

Omologarea individuală se acordă unui vehicul care are un număr de identificare valid, îndeplineşte condiţiile constructive precizate în RNTR-7 şi care a fost declarat admis la verificarea stării tehnice efectuată în baza planului de operaţii din RNTR-1.

Un vehicul căruia i s-a acordat omologarea individuală primeşte de la RAR cartea de identitate a vehiculului.

Omologarea auto individuală reprezintă procesul prin care Departamentul de Omologări Individuale și Inspecții Tehnice (DOIIT) din cadrul RAR certifică că un autovehicul respectă, pe plan individual, cerințele constructive și starea tehnică prevăzute de legislația în vigoare.

Numai vehiculele care îndeplinesc aceste standarde pot fi înmatriculate și pot circula legal pe drumurile publice din România. Procedura se încheie cu eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV), care include atât datele tehnice, cât și cele de identificare ale mașinii.

Autoritatea de înmatriculare va consemna în CIV toți proprietarii succesivi ai vehiculului. CIV poate fi emisă numai pentru autovehiculele ce pot fi identificate corespunzător, respectiv pentru cele pentru care reprezentanții DOIIT stabilesc un număr de identificare valid.

Potrivit legislației în vigoare, Cartea de Identitate a Vehiculului se eliberează obligatoriu pentru următoarele categorii:

1 ) autovehiculele complete, completate sau incomplete, destinate utilizării rutiere, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h (categoriile de omologare M şi N), precum şi remorcile acestora (categoria de omologare O), cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole sau forestiere, a maşinilor autopropulsate pentru lucrări şi a cvadriciclurilor. Condiţiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt prevăzute în cap. IV;

2 ) tractoarele agricole sau forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h (categoria de omologare T), precum şi remorcile agricole sau forestiere (categoria de omologare R). Condiţiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească tractoarele agricole sau forestiere sunt prevăzute în cap. V, iar în cazul remorcilor agricole sau forestiere se aplică condiţiile constructive prevăzute în anexa nr. 5 la secţiunea 3 a RNTR 2;

3 ) autovehiculele cu două sau 3 roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate utilizării rutiere, precum şi cvadriciclurile (categoria de omologare L). Condiţiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt prevăzute în cap. VI. Sunt exceptate:

autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;

autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton;

autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic;

autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;

autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având 3 roţi simetrice plasate una în faţă şi celelalte două în spate;

bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat.

Vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite în principal în şantiere, cariere, porturi sau aeroporturi.

Vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice.

Maşini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerinţele aplicabile vehiculelor autovehiculele complete, completate sau incomplete (menționate mai sus la punctul 1). Astfel de omologări opţionale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE, cu modificările şi completările ulterioare.

Vehicule destinate exclusiv competiţiilor sportive.

Prototipuri de vehicule folosite în circulaţia rutieră pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiţia să fi fost special concepute şi fabricate în acest scop.

Vehicule istorice.