GRAMPET Group inaugurează cea mai modernă unitate de topire a bitumului din România

Pe platforma industrială a fostei rafinării RAFO din Onești a fost pusă în funcțiune un terminal ultramodern pentru topirea bitumului rutier, cu o capacitate de până la 18 tone pe oră și un flux tehnologic complet automatizat. Proiectul este gestionat de BITUROM, companie românească membră a GRAMPET Group, specializată în procesarea și distribuția bitumului.

„Prin această strategie de dezvoltare, GRAMPET Group își reconfirmă rolul de partener de încredere în sectorul infrastructurii, punând la dispoziția constructorilor de drumuri și autostrăzi din România și din regiune un produs esențial, de calitate și livrat la timp. Este un pas important pentru consolidarea prezenței grupului în domeniul logisticii integrate și în industria materialelor pentru infrastructură.” – Gruia Stoica, Președinte GRAMPET Group.

Noua unitate marchează o etapă esențială în creșterea capacității naționale de producție și distribuție a bitumului rutier. Terminalul de la Onești va cuprinde patru stații pentru producerea sortului 50/70 și a bitumului polimerizat, cu o capacitate anuală estimată la 400.000 tone – ceea ce ar putea acoperi aproximativ 60% din necesarul intern. Prima linie funcționează deja, iar echipamentele pentru celelalte trei au fost contractate de la un producător internațional de top.

Materia primă este importată în stare solidă, apoi topită și menținută în parametri optimi de temperatură și vâscozitate, conform standardelor în vigoare. Procesul asigură calitate constantă și trasabilitate completă, în fiecare etapă. Terminalul este echipat cu schimbătoare de căldură de mare putere, rezervoare moderne cu agitatoare și o instalație de polimerizare, ceea ce permite obținerea de produse premium, adaptate cerințelor actuale ale infrastructurii.

Întregul flux – de la topire până la livrare – este complet automatizat, iar sistemul avansat de încărcare și descărcare permite manipularea unor volume ridicate în condiții de eficiență maximă. Unitatea este concepută să funcționeze non-stop, asigurând o aprovizionare stabilă și predictibilă cu bitum rutier pentru proiectele de drumuri și autostrăzi din România și regiune.

Produsele BITUROM sunt testate în laboratoarele CESTRIN (CNAIR), rezultatele confirmând respectarea normei europene EN 12591 pentru sortul 50/70. Compania a început deja livrările în România și Republica Moldova, utilizând exclusiv materie primă de calitate superioară.