Mugur Isărescu a declarat, la ediţia a VIII-a a Forumului Pieţei de Capital, cu tema „30 de ani de la redeschiderea BVB”, organizat de Financial Intelligence, că, la nivel european, sub noua umbrelă Union of Savings and Investments, se acordă o importanţă deosebită aportului pieţelor de capital la finanţarea noilor ecosisteme economico-industriale europene.

Guvernatorul BNR a precizat că viziunea strategică europeană trebuie susţinută prin instrumente şi mecanisme financiar-bancare oferite atât de industria bancară, cât şi de pieţele financiare, acestea fiind orientate către autorităţi, retail şi companii.

Acesta adăugat că Banca Naţională a României, parte integrantă a Sistemului European al Băncilor Centrale, încurajează adâncirea pieţelor financiare pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare, într-un context de administrare riguroasă a riscurilor legate de stabilitatea financiară.

„La nivel european, sub noua umbrelă Union of Savings and Investments, se pune mare accent pe aportul, contribuţia pieţelor de capital, la finanţarea noilor ecosisteme economico-industriale europene. Viziunea strategică europeană trebuie susţinută prin instrumente şi mecanisme financiar-bancare, oferite atât de industria bancară cât şi de pieţele financiare, orientate atât către autorităţi, retail şi către companii. Banca Naţională a României, parte integrantă a Sistemului European al Băncilor Centrale, favorizează adâncirea pieţelor financiare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la finanţare, în contextul administrării riguroase a riscurilor privind stabilitatea financiară”, a spus Mugur Isărescu, la ediţia a VIII-a a Forumului Pieţei de Capital, cu tema „30 de ani de la redeschiderea BVB”, eveniment organizat de Financial Intelligence.

Mugur Isărescu a povestit că, de fapt, Bursa din Bucureşti a fost reînfiinţată ca o direcţie de specialitate în cadrul Băncii Naţionale a României încă din 1991. El a menţionat că atunci a format o echipă de tineri entuziaşti, pe care i-a trimis la specializări în centre bursiere occidentale, a cerut şi a primit asistenţă tehnică de specialitate şi a investit în echipamentele necesare.

După câţiva ani, echipa a fost considerată pregătită să facă faţă provocărilor economiei de piaţă.

Mugur Isărescu a explicat însă că un obiectiv nu a putut fi atins atunci: Bursa nu a putut reveni în sediul său istoric, situat în centrul financiar-bancar al României, lângă Banca Naţională, deoarece acesta era ocupat încă din perioada comunistă de Biblioteca Centrală de Stat, astfel că bursa a fost găzduită temporar în altă locaţie.

Mugur Isărescu a afirmat că nu sunt multe burse în lume cu o asemenea tradiţie şi că Bursa de Valori Bucureşti a jucat un rol important în finanţarea economiei naţionale încă de la începuturile vieţii moderne a ţării. El a subliniat, totodată, că există repere valoroase în istoria bancară românească, reflectând o legătură strânsă între activităţile bancare şi cele bursiere.

De asemenea, a amintit că, în 2023, BNR a găzduit în aceeaşi sală cea mai mare listare din istoria bursei, cea a companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică şi principal furnizor de servicii tehnologice pentru Sistemul Energetic Naţional, moment care a fost pentru bancă o sursă de mândrie.

Cu toate acestea, el a remarcat că evenimentul ar fi fost şi mai semnificativ dacă s-ar fi desfăşurat în clădirea istorică a Bursei.

„Nu sunt multe burse în lume care au o asemenea vechime. Bursa a contribuit la finanţarea economiei naţionale încă că de la începutul vieţii moderne a ţării. Regăsim, de asemenea, repere valoroase în civilizaţia bancară românească, de împletire a activităţilor bancare şi bursiere. Arc peste timp, acum 2 ani, în 2023, am găzduit tot în această sală, cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori Bucureşti, listarea companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional. Noi, la BNR, am fost mândri că am fost gazde! Dar ce semnificativ ar fi fost ca acel eveniment să se fi desfăşurat în clădirea istorică a Bursei”, a afirmat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a mai subliniat că vechea clădire a Bursei de Valori Bucureşti, considerată o bijuterie arhitecturală, constituie un simbol al valorilor istorice ale ţării şi că există o responsabilitate de a o repune în valoare.