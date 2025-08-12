Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a spus marți că proiectul de modificare a Pilonului II de pensii este amânat de Guvern, dar nu se știe pentru cât timp. El a explicat că sistemul de pensii private nu este ceva nou, există încă din anul 2000 și funcționează după reguli clare. A spus că nu trebuie comparat cu un depozit bancar, pentru că banii din pensiile private se plătesc treptat, ca o completare la pensia publică. Scopul este să ofere o sumă în plus la pensia de stat, nu să dai toți banii odată.

„Haideți să ne uităm cum funcționează în alte țări. N-am descoperit noi sistemul de pensii privat. Discuția pe sistemul de pensii private e de pe vremea mea, din anul 2000. Se fac confuzii mari, am auzit că cineva a zis e ca un depozit bancar. Nu e ca un depozit bancar. Sistemul de pensii private funcționează după anumite reguli. Legea spune așa: retragerile sau folosirea banilor se face prin plata eșalonată de pensii, deci scopul era ca la sistemul public să adauge o sumă la pensiile publice, deci plățiile se fac eșalonat.”

Președintele Asociației pentru Pensii Private a explicat că Legea Pilonului II de pensii este din 2004, iar colectarea banilor a început în 2008. Legea permite retragerea tuturor banilor odată, ceea ce ar putea afecta grav fondurile dacă mulți români ar face asta la pensie. Guvernul Bolojan vrea să schimbe această regulă, dar modificarea propusă încalcă legea și Constituția, iar patronatele amenință să conteste proiectul.

Problema a fost ignorată peste 20 de ani, iar în 2017 Liviu Dragnea a folosit această prevedere pentru a permite retrageri anticipate. ASF a sesizat anomalia și a propus limitarea retragerii la 25% din sumă și plata restului în tranșe lunare pe maximum 10 ani, ca să nu fie afectat sistemul. Această metodă ar fi și mai avantajoasă pentru pensionari, care ar plăti mai puține taxe.

Pilonul II de pensii este un fond privat care completează pensia de stat. Din contribuția ta la pensii, 4,75% din salariul brut sunt direcționați într-un cont privat. Banii din acest cont sunt investiți de firme specializate. Contribuțiile vin din totalul de 25% plătit la pensia publică, iar participanții devin proprietari de unități de fond, care reprezintă banii lor investiți.

Președintele Asociației pentru Pensiile Private a spus că nu există o problemă reală, chiar dacă mulți români ar vrea să scoată toți banii din Pilonul II dintr-o dată. Valul mare de retrageri va veni abia peste 15 ani, când „decrețeii” vor ieși la pensie. El a explicat că fondurile sunt suficient de lichide și pot face față acestor plăți fără probleme.

Totodată, a subliniat că legea actuală nu schimbă nimic important pentru fondurile de pensii și că nu există o intenție a administratorilor de a reține banii mai mult timp. A spus că românii nu sunt bine informați și ar putea lua decizii greșite din această cauză.

Asociația pentru Pensii Private susține modificarea legii pentru că aduce reguli corecte, folosite în alte țări cu sisteme private de pensii. Președintele APAPR a explicat că românii ar prefera să scoată banii în tranșe, pentru că impozitul la o retragere integrală e mai mare. Și președintele ASF a spus același lucru.

Totuși, patronatul UGIR-1903 spune că proiectul Guvernului are probleme juridice și că legea va fi contestată, pentru că nu a fost consultată lumea afectată. Ei spun că Pilonul II e un drept clar al fiecărui participant, banii fiind ai lor și protejați de lege și Constituție. Modificarea impune restricții noi și se aplică retroactiv, ceea ce nu e permis de Constituție.

Noua lege s-ar aplica încălcând regula că legile nu trebuie să se întoarcă înapoi și fără să întrebe participanții, care au semnat contracte bazate pe reguli clare. Orice schimbare trebuie făcută transparent, corect și cu acordul celor afectați, altfel încalcă Constituția și legile europene.

De asemenea, statul nu poate schimba regulile după ce oamenii și-au plătit contribuțiile, pentru că banii le aparțin și contractele trebuie respectate. Dacă statul schimbă regulile doar pentru un avantaj propriu, este o intervenție nedreaptă.