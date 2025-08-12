Mugur Isărescu a afirmat că măsurile de austeritate implementate de Guvernul Bolojan erau absolut necesare pentru a stabiliza situația economică. El a subliniat că nu se așteaptă ca România să se încadreze în ținta de deficit de 7%, în ciuda eforturilor actuale.

Potrivit acestuia, analiza sa personală – pe care o numește „nasometru” – indică faptul că dificultățile economice vor dura aproximativ 12 luni, după care țara ar putea reveni pe creștere.

„Mai trebuie continuate, dar măsurile fiscale care s-au luat sunt, cred eu, pas major. Trebuie continuat cu măsurile din etapa a doua, din etapa a treia și cu stabilitate politică. Avem nevoie de pace socială, de un anumit echilibru social”, a declarat guvernatorul BNR.

Acesta a precizat că situația actuală este comparabilă cu cea din perioada 2010-2012, când România a trecut printr-un proces similar de ajustare economică.

„Trebuie să ne înțelegem că erau măsuri absolut necesare și după cum ați văzut cocoașa asta trece și după 12 luni România va reveni pe creștere economică și va fi o creștere mult mai sustenabilă, la fel cum s-a întâmplat și în 2010-2012”, a adăugat Isărescu.

Guvernatorul a insistat pe necesitatea unei inflații moderate și a unei discipline fiscale. În opinia sa, eliminarea numeroaselor excepții fiscale ar putea contribui la echilibrarea bugetului.

„Avem nevoie de stabilitate, să avem o inflație relativ scăzută și o stabilitate fiscală, probabil că o renunțăm la zecile de excepții fiscale, pentru că ani de zile am tot redus, am tot redus taxe și impozite și am tot crescut cheltuielile”, a explicat el.

În ceea ce privește deficitul bugetar, Isărescu a transmis că obiectivul de 7% este greu de atins, chiar și cu actualele restricții de cheltuieli.

„Nu sunt sigur că o să ne încadrăm în ținta de 7%, dar dacă tendința este de scădere a deficitului, atunci este un semnal foarte bun. Măsurile acestea de reducere a cheltuielilor sunt mult mai greu de făcut decât să crești taxe și impozite. Este mult mai greu pentru că te lovești de tot felul de legi, de tot felul de prevederi și trebuie să găsești foarte multe soluții”, a spus acesta.

El a subliniat că procesul de reformă este dificil și nu se va realiza rapid. Guvernatorul a menționat că nu este pesimist, însă consideră că reformele nu vor fi ușor de implementat. El a adăugat că, în opinia sa, ținta de deficit de 7% nu va fi atinsă, însă situația ar fi pozitivă dacă trendul ar fi unul de scădere, subliniind totodată importanța menținerii stabilității politice.

„Nu sunt pesimist, dar nu se vor face ușor aceste reforme. Eu zic că nu o să ajungem la un deficit de 7%, dar o să fie bine dacă suntem pe scădere și este foarte important să avem stabilitate politică”, a mai precizat guvernatorul.

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a atras atenția asupra contextului economic fragil în care se află România. Potrivit acestuia, țara ocupă poziții fruntașe în statistici nedorite.

„Suntem campioni la deficit bugetar și la inflație. Suntem campioni și la dobânzi”.

Oficialul a precizat că orice încercare de a reduce dobânzile fără a analiza în profunzime factorii reali care le determină este lipsită de eficiență.

„Orice încercare de a reduce dobânzile fără să te uiți la cauza primordială, este un efort inutil și trebuie acționat asupra cauzei principale. Nu este o situație fără ieșire”, spune Isărescu.

În același timp, Isărescu a avertizat că datoria publică a României ar putea depăși, într-un interval scurt, un prag îngrijorător raportat la produsul intern brut.

„Trebuie să se accepte creșterea datoriei publice. Datoria publică va depăși 60% până anul viitor, este o abordare de strângere a curelei, care cere răbdare. Nu cred că răbdarea este caracteristica noastră principală ca națiune, dar cred că trebuie să o acceptăm de data asta”, a spus el.

Isărescu a menționat că România nu se află, conform definițiilor economice, în recesiune. Totuși, avertizează asupra riscurilor generate de evoluțiile din spațiul european.

„Nu, nu suntem în recesiune, cel puțin așa cum se definește recesiunea, dar există acest risc, dar deocamdată totul depinde de programul fiscal-bugetar. Pe partea monetară cu refacerea rezervelor, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ”, a explicat guvernatorul.

Potrivit acestuia, România este puternic influențată de mediul economic din Europa, iar în prezent perspectivele nu sunt optimiste.

„Riscul la noi este legat de factorul extern pentru că economia României depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în Europa, iar acolo lucrurile nu arată bine deloc”, a spus Isărescu.

Guvernatorul consideră că un obiectiv strategic trebuie să fie creșterea absorbției fondurilor europene.